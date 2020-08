Deutlich mehr Kontrollen

Jetzt teilen:

Wetzlar (maj). Werden die Corona-Regeln von den Wetzlarer Gastronomen befolgt? Dieser Frage geht das Ordnungsamt der Stadt seit der Wiedereröffnung der Betriebe im Mai verstärkt nach.

Stellvertretend für die Behörde gibt Eckhard Nickig, Pressesprecher der Stadt Wetzlar, einen ersten Überblick. So gebe es immer wieder Gastronomen, "die die Sinnhaftigkeit der gesetzlichen Vorgaben in Frage stellen", in der Regel laufe die Zusammenarbeit mit den Betrieben aber kooperativ. Viele von ihnen setzten die Regeln vorbildlich um, bei anderen sei noch Ausbaupotenzial vorhanden.

Nur ein Betrieb musste bisher Daten herausgeben

In letzterem Fall, so Nickig, es gebe immer wieder Hinweise von Kunden, dass die Corona-Regeln nicht beachtet worden seien. Die Konsequenz: "Es finden deutlich mehr anlassbezogene Kontrollen statt." Dabei sei es ein weitverbreiteter Irrglaube, dass Gastrozettel im Freien nicht ausgefüllt werden müssten. Nickig stellt klar: "Alle Gäste müssen ihre Daten ausnahmslos hinterlassen."

Schließlich sind die Daten für das Gesundheitsamt von ausschlaggebender Bedeutung, wenn es eine Infektionskette nachzuvollziehen gilt: "Dann ist es immens wichtig, detaillierte Kontaktdaten von den Betrieben zu erhalten", weiß Nicole Zey, Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises, bei dem das Gesundheitsamt angegliedert ist. Nur, wenn bekannt sei, wann der Gast an welchem Tisch gesessen habe, könnten einfacher und schneller alle relevanten Kontakte ermittelt werden. Bisher sei das allerdings nur bei einem Gastrobetrieb im gesamten Landkreis der Fall gewesen.

Und dennoch: Das Erfassen der Daten ist notwendig, und es ist auch gesetzlich zulässig, klärt Eckhard Nickig auf. Dementsprechend dürfe Gästen, die die Erfassung verweigern, keine Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten werden.

Darüber hinaus sei es den Gastronomen erlaubt, Ausweise zu kontrollieren, um die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen: "Uns ist aber klar, dass diese Überprüfung den Mitarbeitern oft schwerfällt, da nicht jeder Gast seine Daten angeben möchte und es immer wieder zu Diskussionen kommt", sagt Nickig. Das allerdings entbinde den Inhaber nicht davon, die Echtheit der Daten zu prüfen.