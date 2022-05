4 min

Deutliche Botschaft in Aßlar: Hessens Tafeln am Limit

Es gleicht der Quadratur des Kreises: Bei den Tafeln in Hessen kommen mehr Hilfebedürftige und weniger Lebensmittel an. Was tun? Eine Lösung liegt bei den Kommunen, eine in Berlin.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar