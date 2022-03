Diagnose "Down-Syndrom": Besuch bei Aßlarer Familie

Das Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, ist eine Chromosomenstörung. Betroffene besitzen drei Exemplare des Chromosoms Nummer 21 - in der Regel hat jeder Mensch nur zwei. Das überzählige genetische Material beeinflusst die körperliche und geistige Entwicklung.

Ansprechpartner für Eltern, Verwandte, Hebammen und Ärzte sind zum Beispiel die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg und Dillenburg sowie der Verein "Down Syndrom Mittelhessen" in Braunfels. Letzterer bietet offene Treffen an. Dort tauscht man sich aus oder lädt Fachleute zu bestimmten Themen ein. Man klärt Fragen, gibt Einblick in den Familienalltag und berichtet über Erfahrungen. Es geht um Gesundheit, Inklusion, Kindergarten, Schule, Ausbildung und Förderung, um Pflegeversicherung, Steuern oder Leistungen der Krankenkassen.

"Menschen mit Down-Syndrom haben einfach ein cooles Leben"- die Aktivistin Natalie Dedreux erzählt in einem Podcast der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, was ihr der 21. März bedeutet. Zu hören ist er online unter

https://tinyurl.com/ycku2aae.

"Down Syndrom Mittelhessen" (elf Voll- und 14 Fördermitglieder) betreut unter anderem einen Elternstammtisch mit gut 40 Familien. Die Kinder sind zwischen null und zehn Jahren alt und kommen aus den Landkreisen Lahn-Dill, Gießen und Limburg-Weilburg.

Für Montag sind Aktionen geplant: in Wetzlar ab 15.15 Uhr auf dem Spielplatz Colchester-Anlage, in Gießen ab 13 Uhr in der Fußgängerzone und in Weilburg ab 14 Uhr auf dem Marktplatz.

Informationen und Kontakt unter https://tinyurl.com/4a4v57rx oder https://tinyurl.com/2p9xn7j8.