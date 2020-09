Dickes Lob für Helmut Hund

Im Beisein seiner Ehefrau Heike (v. l.) nimmt Helmut Hund aus den Händen von Regierungspräsident Christoph Ullrich den Verdienstorden am Bande des Landes Hessen entgegen. Foto: Franz Ewert

Wetzlar-Naunheim. Der Hessische Verdienstorden am Bande ist eine selten vergebene Auszeichnung. Der Unternehmer, Kommunalpolitiker und vielfach ehrenamtlich aktive Helmut Hund (70) aus Nauborn ist nun einer seiner Träger. Stellvertretend für den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier überreichte Regierungspräsident Christoph Ullrich die Auszeichnung in Anwesenheit von rund zwei Dutzend geladener Gäste sowie der Familie des Geehrten in der "Naunheimer Mühle".

"Helmut Hund steht beispielhaft und beispielgebend für die tolle Bildungs- und Wirtschaftsregion Mittelhessen mit ihren vielen mittelständischen Weltmarkt-Mitspielern, über die eigentlich viel mehr gesprochen werden müsste", betonte Ullrich.

Der Regierungspräsident dankte dem Geehrten für seinen "jahrzehntelangen Einsatz für Land und Gesellschaft". Insbesondere auch in der Kommunalpolitik. Helmut Hund habe vier Jahrzehnte lang gezeigt, dass es sich lohne, kommunalpolitisch aktiv zu sein. Dass er nun altersbedingt seinen Rücktritt aus dieser Kommunalpolitik angekündigt habe, sei verständlich.

Bundestagsabgeordneter Jörg Michael Müller (CDU), der auch namens der Kreistagsvorsitzenden Elisabeth Müller sprach, bezeichnete Hund als einen verlässlichen Menschen, der sich als Unternehmer wie im Ehrenamt durch Sachkunde und Beharrlichkeit ebenso auszeichne wie durch Empfindsamkeit gegenüber den Belangen der Mitmenschen. "Du bist jemand, den man gerne sieht." In die selbe Kerbe schlug Landrat Wolfgang Schuster (SPD): "Als Sozi müsste ich froh sein, dass du gehst, als Mensch aber ist genau das schade, denn man kann viel von dir lernen." Helmut Hund, der in über 40 Jahren Kommunalpolitik alle fünf Landräte des Lahn-Dill-Kreises erlebt hat, sei das beste Beispiel dafür, dass gewählte Volksvertreter, die Unternehmer sind, den Parlamenten guttun. Namens der Stadt Wetzlar gratulierte Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD).

Mit 17 Jahren, direkt nach dem Schulabschluss, gründete Helmut Hund sein erstes Unternehmen im Bereich Elektrotechnik. In den Folgejahren gründete er weitere Firmen und übernahm mehrere Mitbewerber aus den Feldern Glasfasertechnik, Heizungsbau und Feinmechanik. Bis heute hat sich die Helmut Hund GmbH zu einem Hochtechnologieunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten entwickelt. 2015 übergab Hund die Geschäftsführung an seine Tochter Verena Schön und an Stefan Schäfer und übernahm gleichzeitig den Vorsitz des Aufsichtsrats der Helmut Hund GmbH.

Von 1977 bis 1993 gehörte er der Gemeindevertretung Schöffengrund sowie seit 1979 als Mitglied der CDU-Fraktion dem Kreistag des Lahn-Dill-Kreises an. Von 1990 bis 2004 war er Vizepräsident der Vollversammlung der IHK Lahn-Dill. Er war 1996 Gründungsmitglied des Wetzlarer Qualifizierungszentrums für Innovative Technologie (WIT) und von Beginn an Förderer des Dualen Hochschulstudiums Studium Plus unter dem Dach der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM).

Helmut Hund ist Vater einer Tochter, wurde 2015 Witwer und heiratete 2018 seine jetzige Frau Heike.