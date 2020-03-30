Montag,
30.03.2020 - 19:35
3 min
Die Angst vorm Virus bedroht den Fahrplan für die H-Gas-Umstellung
Ob Austausch von Hausanschlüssen oder die Umstellung auf H-Gas: In Corona-Zeiten wird Monteuren immer häufiger der Zutritt verweigert. Der Wetzlarer Energieversorger Enwag sieht sich dadurch vor einige Probleme gestellt.
So lange die Bundesnetzagentur keine Pause anordnet, wird die Umstellung auf H-Gas fortgesetzt werden müssen. Foto: Steffem Gross
CTV+I2I0rzkupvN8Y2V+XTqlolxhVSWcp2yeMJ4tLJW3j6EaMJ4tYFOxLKZtoKImplOdMJEypvOgMJuloJSfplO0j6EaoTywnPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLF4tDKIwnPOxMKVtEJ5ypzqcMKMypaAipzqypvO1ozDtGzI0rzWyqUWynJWypvOSoaquMl4tDKIzVSGQcUEcM2gynKEyovO3nJHtEJ50p3GQgaW1ozqmMTyyoaA0VT9xMKVtEJ5ypzqcMJWyp2AbLJMzqJ5aVUIhMPNtYKMypaAipzq1ozptn2ShovOhnJAbqPO2MKW6nJAbqTI0VUqypzEyov4tET9wnPOyplOanJW0VRqlLKI6o25yovjtp2SaMJ4tMTIlVRIhq2SaYHS1MaAcL2u0p3WuqUA2o3WmnKE6MJ5xMFOBo2WypaDtF29lqTmQiTgyVPuUpfB8ozHcVUIhMPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvORMKEfMJLtH3EynJ4hVREuraHtrfBxnTkyovOPLKIgLpBsozSboJIhVTShVTEyovOBMKE6MJ4tqJ5xVTEcMFOvMKMipaA0MJuyozEyVSIgp3EyoTk1ozptqz9hVRjgVTS1MvOVYHqupl4tGTI0raEypzHtp3EynUDtMUIlL2ttD29lo25uVUOfj7M0rzkcL2ttopBxL2u0nJptqJ50MKVtEUW1L2fh
F29gpTkyqUEyVSIgp3EyoTk1ozqmn2I0qTHtn8B2oz50MFOlMJaQa2Ih
EfB8pvOGqTIcovOcp3DtMKZtMTIlVRWuoTShL2Iun3Dtraqcp2AbMJ4tHzymnJgiLJWmL2wQcUE6qJ5aVUIhMPO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIgVRuuozEyoT4hVRyhVUMcMJkyovOVLKImnTSfqTIhVUqypzEyVREcMJ5mqTkynKA0MKWhVT1ioJIhqTShVTEypvOnqKElnKE0VUMypaqynJqypaDhVREypvOuLzIlVUAynFOyqUquVTWynFOhMKIyovOVLKImLJ5mL2ufj7kmp2IhVT9xMKVtMTIlVRtgE2SmYIIgp3EyoTk1ozptraqcozqyozDtoz90q2IhMTyaYvORnJHtEJ53LJptp2IcVUAcL2ttnJulMKVtIzIlLJ50q29lqUIhMlOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUAynUVtLzI3qKAmqP4tVyqcpvO2MKWmqTIbMJ4tMTyyVZBRozqmqTHtMTIlVRg1ozEyovVfVUMypaAcL2uypaDtF29lqTmQiTgyYvORLKWuqJLtq2IlMTHtoJy0VTEypvOmqUWcn3EyovOSnJ5bLJk0qJ5aVTEypvOyoKOzo2ufMJ5yovOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovOlMJSanJIlqP4tEKZtM2IvMFOeMJyhMJ4tE3W1ozDfVTEyovOAo250MKIlVT5cL2u0VTyhplOVLKImVUc1VTkup3Ayov4tETyyVRIhq2SaVTSfplOPMKElMJyvMKVtn3WcqTymL2uypvOWozMlLKA0paIeqUIlVUsQiUWxMFOaMKWhMFOcnUWyVRSlLzIcqTIhVTMipaEmMKE6MJ4fVPWuqJAbVUIgVTEcMFOvMJS1MaElLJq0MJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tnJ4tIzIlMTyyoaA0VUIhMPOPpz90VUc1VTuuoUEyovVfVUAiVSA0MJyhYt==
FTS0VTEcMFOSnJ5mqTIfoUIhMlOxMKVtIZBxqTyan2IcqTIhVRMioTqyovOzj7klVTEcMFOJMKWmo3WaqJ5ap3AcL2uypzuynKD/VRIhqUA0MJuyovObj7MbMKWyVSWcp2yeMJ4tLJkmVTWynJ0tEJyhn2S1MvOiMTIlVRSlraEvMKA1L2t/VSqyoTAbMFOTo2kaMJ4tnTS0VTEcMFOSnJ5mqTIfoUIhMlOynJ5ypvOHj6E0nJqeMJy0VToQiUVtDzIlMJywnTHtLKKQa2IlnTSfLvOxMKZtIJ50MKWhMJugMJ5mClORLKZtp2yhMPOTpzSaMJ4tMTIlVSWcp2yeo2Svp2Abj6E0raIhMljtMTyyVTWynFOxMKVtEJ53LJptnJ4tMTyyp2IhVSEuM2IhVTwQcUIznJptM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYvOGqTIcowbtVxEcMFOeo21joTI0qTHtEJyhp3EyoTk1ozptLJkfMKVtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOHj6E0nJqeMJy0MJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDtq8B8pzEyVUIhplOcoaZtD2uuo3Ztp3GQiUW6MJ4hVvOOqKAzj7kbpaIhM3AmqTS1plOaMJk0MFOyplO6qFO2MKWgMJyxMJ4h
EUIlL2ttMTyyVUWyM2HtLJkfM2IgMJyhMFOPLKI0j6E0nJqeMJy0VTuuqPOxnJHtEJ53LJptqzyyoTHtDKIzqUYQcTqyYvORLKc1VUeQcTufMJ4tMTyyVRIlozI1MKW1ozptqz9hVRuuqKO0oTIcqUIhM2IhVUIhMPOhMKIyVRuuqKAuoaAwnTmQiUAmMF4tETSmVUAcL2uypzHtLKIwnPOxMJ4tEz9lqTWyp3EuozDtqz9hVSEcMJMvLKIznKWgMJ4hVREuplODpz9voTIgBvORLJoQiUVtLaWuqJAbqPOyplOnqJquozptnJ4tMTyyVRuuqKAbLJk0MF4tVyqyoz4tq2ylVTEyovOOqKAvLKHtnzI0raDtMJyhp3EyoTkyovjtq2ylMPOxLKZtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOxLKc1VToQiTulMJ4fVTEup3ZtraIgVRcunUWyp2IhMTHtqzyyoTHtLzI6qJqmMfBxnTyaMFOKo2uhM2Ivj6E1MTHto2uhMFOGqUWioFO1ozDtI2Smp2IlVTEup3EynTIhVvjtq2SloaDtMTIlVRIhq2SaYHqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlYt==
DzImo25xMKWmVUAwnUqcMKWcMlOcp3DtMTyyVRkuM2HtLzIcVTEypvOALKWeqUWuqJ11oKA0MJkfqJ5aVTS1MvOVYHqupl4tETSzj7klVTqcLaDtMKZtMJyhMJ4tMJ5aMJ4tEzSbpaOfLJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDhVSAiLzSfMPOhqKVtMJyhVSMypaAipzqypvOmMJyhMFOOqJMaLJWyovO2MKWmL2ucMJW0YPOlMJaQa3DtMTyyVRgyqUEyYPOmolOGqTIcov4tj5kvMKVtMJyhMFO2o3YQiTWypzqynTIhMTHtEJyhp3EyoTk1ozptn8B2oz50MJ4tLJkfMJyhVTEuplOPqJ5xMKA3nKW0p2AbLJM0p21cozymqTIlnKIgVUIhMPOxnJHtDaIhMTImozI0rzSaMJ50qKVtMJ50p2AbMJyxMJ4hVREupzShVUsQiUWxMJ4tLKIwnPOxnJHtLzIuqJM0pzSaqTIhVREcMJ5mqTkynKA0MKVtnZBxozqyov4tH29foUEyovOxnJImMFOcovOYqKW6LKWvMJy0VTqynTIhVT3QiUAmMJ4fVUsQiUWxMJ4tp2yyVT51pvNmAFOvnKZtAQNtHUWirzIhqPOcnUWyplOfMKE6qTIhVR5yqUEiM2IbLJk0plOypzuuoUEyovjtq2IcoPOnqKAwnTmQcTqyVTIcozIhVRqlo8BsqTIcoPOcnUWyplOJMKWxnJIhp3EmVTS1p21uL2u0MJ4hVSMipzS1p3AcL2u0oTywnPO3j6ElMJ4tp2yyVTqyraq1ozqyovjtMfB8pvOynJ5yovOuozEypzIhVRSlLzIcqTqyLzIlVUc1VTSlLzIcqTIhVUIhMPOanJ5aMJ4tMTSgnKDtLJkmVSAjMKccLJkcp3EyovOzj7klVTEcMFOIoKA0MJkfqJ5aVUMypzkipzIhYt==
GzSwnPOxMJ0tZl4tFaIhnFN8LaVtYm5anJW0VTImVTgynJ5yVSYQiTAen2Ibpt==
FJ0tEJ53LJpgGzI0rzqyLzyyqPOfj6E1MaDtMTyyVUc3MJy0MFOGqUIzMFOxMKVtIJ1mqTIfoUIhMlOzj7klVTEcMFOKMKE6oTSlMKVtF2IloaA0LJE0VUIhMPOxnJHtH3EuMUE0MJyfMF4tZwNjZPOxMKVtZGLtZQNjVRqup2qypfBxqTHtp2yhMPOxo3W0VTShM2IjLKAmqP4tI2IlVTEyovOAo250MKIlVT5cL2u0VTuypzIcozmQcUAmqPjtq2ylMPO6qJ0tIJ1mqTIfoUIhM3A0MKWgnJ4tLJ0tZl4tFaIhnFOmMJyhVRqup2qypfBxqPOmMJkvp3Dtp3EcoTkfMJqyovOgj7kmp2IhYvOCnT5yVTEcMFOOoaOup3A1ozptMTSlMvOyplOhnJAbqPO3MJy0MKVtLzI0pzyyLzIhVUqypzEyov4tGzSwnPOxMJ0tZl4tFaIhnFO3nKWxVTImVT51pvOho2AbVRtgE2SmVTqyLzIhYPOZYHquplO3nKWxVTSxVTuiLlOhnJAbqPOgMJulVUc1VTWyn29goJIhVUAynJ4fVTSfoTIhMzSfoUZtqJ50MKVtJzSboUIhMlObj7MbMKWypvOSoaEaMJk0MFjtp28tH3EynJ4hVREcMFQQaTWypzquozqmoZB2p3IhMlO3j6ElMFjtMTIhVRWlMJ5hq2IlqPOxMKZtFP1ULKAyplOxqKWwnPOnqKAyqUcyovO2o24tH3EcL2gmqT9zMvOuqJLtnzIhMJ4tqz9hVRjgE2SmVUc1VUAyozgyov4tETSmVTiQgz5hMFQQiTWypvOxnJHtH29goJIloJ9hLKEyVTM1ozg0nJ9hnJIlMJ4fVToQiUVtMTyyVSqcoaEypaOypzyiMTHtnTS0VTEypvOSoaquMl1QnTIzVTEuVTqlo8BsMFOnq2IcMzIfYt==