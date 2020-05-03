Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Sonntag, 03.05.2020 - 19:00
4 min

Die Arztpraxen sind in Corona-Zeiten ungewohnt leer

Aus Angst vor Corona gehen deutlich weniger Menschen zum Arzt. Die ersten Mediziner geraten in finanzielle Schieflage, sie alle warnen vor den Risiken durch verschleppte Krankheiten.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Blick ins leere Wartezimmer: In der Coronakrise suchen weniger Patienten einen Arzt auf. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Blick ins leere Wartezimmer: In der Coronakrise suchen weniger Patienten einen Arzt auf. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv9Vj7k0qTIhLzIlMl48Y2V+VRkyMKWyVSOlLKuyovjtn2S1oFOPMJuuozEfqJ5aMJ4fVTEcMFOPMJkyM3AwnTSzqPOcovOYqKW6LKWvMJy0BvOBnJIxMKWaMJkup3AyozHtj4ElraEyVUMypacynJAbozIhVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtMJyhMJ4tMTI1qTkcL2uyovODLKEcMJ50MJ5lj7kwn2quozphVSMipvOuoTkyoFOxnJHtDzIbLJ5xoUIhM3AmqZB8nTkyVTWynFOnLJuhj6ElraEyovOvoTIcLzIhVTkyMKVhVREcMFOAMJEcrzyhMKVtq2SlozIhVUMipvO1ozSvp2IbLzSlMJ4tHzymnJgyovOxqKWwnPO2MKWmL2ufMKOjqTHtF3WuozgbMJy0MJ4tYFO1ozDtM2IlLKEyovOmMJkvp3DtnJ4tMzyhLJ56nJIfoTHtH2AbnJIzoTSaMF4=
ETIlVRwQiUE0MJ5vMKWaMKVtJzSbozSlraDtEUVhVSEbo21uplOGqTywn2IfVTWypzywnUEyqPO2o24tqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4tHfB8L2ggMJkxqJ5aMJ4tp2IcozIlVRgioTkyM2IhVUIhMPO6qJ0tITIcoPNvM3Wij59ypvOJMKW1oaAcL2uypaIhMlVtLzIcVTEyovODLKEcMJ50MJ46VPWJnJIfMFOvoTIcLzIhVTS1plOOozqmqPOxMJ4tHUWurTIhVTMypz4fVRWynTShMTk1ozqyovjtMTyyVTIcM2IhqTkcL2ttMKWzo3WxMKWfnJAbVUsQcUWyovjtMzyhMTIhVT5cL2u0VUA0LKE0YvVtE2kynJAbrzIcqTyaVUAynJIhVTIcozyaMFOYo2kfMJqyovOmMJkvp3DtqzIlqJ5mnJAbMKW0VP0tLKIwnPOxqKWwnPOWozMipz1uqTyiozIhVTEypvOGqTShMTImqzIlqUWyqUIhM2IhYPOAMJEcMJ4to2EypvOxLKZtEzIlozWfMJyvMJ4tMTIlVSOuqTyyoaEyov4tJaqcp2AbMJ4tZmNtqJ5xVQHjVSOlo3cyoaDtq2IhnJqypvODLKEcMJ50MJ4tqzIlrzIcL2uhMKDtH3EcL2gyoPOgo21yoaEuovOcovOmMJyhMKVtHUWurTymYPOznJ5uoaccMJkfVTqlMJyzMFOypvOuqJLtHfB8L2gfLJqyovO6qKYQiTAeYvNvF29foTIaMJ4tM2IlLKEyovOcovOyrTymqTIhrzyyoTkyVSOlo2WfMJ1yYPOxLFObnJ50MKVtnzIxMKVtHUWurTymVTuinTHtFJ52MKA0nKEco25yovOmqTIbMJ4tqJ5xVTIcovOapz/Qa2IlVRgip3EyozSjpTSlLKDtLzIxnJIhqPO3MKWxMJ4toKImpl4v
HTS0nJIhqTIhVTiQgz5hqTIhVUAcL2tto2uhMFODpz9voTIgMFOvMJuuozEyoT4toTSmp2IhYPOnLJuhj6ElraEyVTSlLzIcqTI0MJ4to2uhMJucovOgnKDtp2IbpvObo2uyovOVrJqcMJ5yp3EuozEupzEmYPOxnJHtoz9wnPOynJ5gLJjtMTI1qTkcL2ttqzIlp2Abj6ElMaDtq29lMTIhVUAynJIhYPOmolOGqTywn2IfYvNvI2ylVTSlLzIcqTIhVT1cqPOgLKucoJSfMKVtH2AbqKE6LKImpfB8p3E1ozphVvOOovOxMKVtHzI6MKO0nJ9hVUAynJIhVTIcM2IhplOGL2uynJWyovOuozqyLaWuL2u0VUqipzEyovjtMKZtM2IvMFO6qJEyoFOeMJyhMFOKLKW0MKcynKEyovjtMTyyVSOuqTyyoaEyovO3j7klMTIhVTEcpzIeqPOcoaZtDzIbLJ5xoUIhM3A6nJ1gMKVtM2Izj7kbpaDhVSA0nJAeMJjtq2SloaDtqz9lVTEyovOTo2kaMJ4tqzIlp2AboTIjpUEypvOYpzShn2uynKEyowbtVxImVTymqPO3nJAbqTyaYPOxLKAmVTEcMFOAqJ5xnZB2nTkyVTqyp3IhMPOcp3DfVTEuoJy0VSMcpzIhVTqupvOhnJAbqPOypaA0VTEcMFOQnTShL2HtnTSvMJ4fVTShraIapzIcMzIhYvV=
Weiterführende Links
"Wir könnten das Doppelte an Coronatests machen"
Gladenbacher Kinderarzt fordert Mut gegen Isolation im Alltag
EJyhMJ4tMTI1qTkcL2uyovOSnJ5vpaIwnPOxMKVtHTS0nJIhqTIhrzSboPOuqJAbVTWynFOgMJEcrzyhnKAwnPOxpzyhM2kcL2uyovOPMJuuozEfqJ5aMJ4fVTEcMFOgLJ4toaIlVTS1MvOxMJ4tMKWmqTIhVRWfnJAeVUMypaAwnTyyLzIhVTiQgz5hMFjtLzIgMKWeqPORpv4tDzIlozuupzDtF2ylp3EyovO2o24tMTIlVScunT5upac0pUWurTymVT1cqPOipzSfL2ucpaIlM2ymL2uyoFOGL2u3MKWjqJ5eqPOuoFOKMKE6oTSlMKVtE2IcMKWmLzIlMl4tDzIcoFOPoTywnlOcovOxnJHtHTS0nJIhqTIhp3EuqTymqTyeVTWyoJIln3DtMKVtMJyhMJ4tHfB8L2gaLJ5aVUMiovOlqJ5xVQZjVSOlo3cyoaDtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVUAyL2umVSqiL2uyov4tVyIhMPOxLJ1cqPOmqTIbMJ4tq2ylVT5iL2ttp2IbpvOaqKDtMTRhVvOALJ5wnTHtF29foTIaMJ4tnZBxqUEyovOxMKW6MJy0VUc3MJxto2EypvOxpzIcVSOuqTyyoaEyovOuoFOHLJpfVSOlLKuyovOmMJyyovO2o2kfp3GQcT5xnJptnJ4tF3IlrzSlLzIcqPOaMJquozqyovjtMTSxqKWwnPOcovOznJ5uoaccMJkfMFOGL2ucMJMfLJqyVTqypzS0MJ4tqJ5xVTuuoUEyovOaMJ3QcZBsVSAcL2uypaA0MJkfqJ5ap2S1MaElLJptoaIlVT5iL2ttMTIhVR5iqTEcMJ5mqPOuqJMlMJAbqP4=
F2ylp3EyovO2MKWgnKAmqPOcovOxMKVtD29lo25un3Wcp2Htn2kupzHtFTShMTk1ozqmLJ53MJymqJ5aMJ4tqJ5xVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTWynFOxMKVtDzImL2uuMzM1ozptqz9hVSAwnUI0rzS1p3YQiUA0qJ5aYvNvI2ylVUAcozDtp28tozSbVTShVTEyovOAMJ5mL2uyovO3nJHtp29hp3Dtq2SbpaAwnTIcozkcL2ttoaIlVTEcMFOVGx8gj4ElraEyVUIhMPOgqKAmqTIhVUIhplO1oFOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMlOeo21joTI0qPOmMJkvp3Dtn8B8oJ1ypz4hVRygVR3QcUW6VTuuLzIhVUqcpvOcovOSnJqyoaWyM2yyVUIhp2IlVUAynUVtM3I0MKZtFUyanJIhMKWyM2ygMFOho2AbVTIcoz1uoPOaj6EhrzkcL2ttj7kvMKWupzWynKEyqPVfVTWypzywnUEyqPOypv4tVyIhp2IlMFODpzS4nKZtM2kynJAbqPOxMKW6MJy0VTIcozIgVTyhMzIeqTyioT9anKAwnTIhVRuiL2umnJAbMKWbMJy0p2WypzIcL2thVvORnJHtqzIlq2IhMTI0MFOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMlOaMJuyVUAiM2SlVT5iL2ttj7kvMKVtMTSmVTucozS1pljtq2SmVUMiovOxMKVtF2Smp2IhrzSbofBxpac0oTywnTIhVRW1ozEyp3MypzIcozyaqJ5aVPuYJxWJXFO2o3WaMJqyLzIhVUq1pzEyYvOALJ4tpzywnUEyVUAcL2ttozSwnPOxMJ4tFTShMTk1ozqmMJ1jMzIboUIhM2IhVTEypvOYJxWJYPO3o25uL2ttMTIlrzIcqPOhqKVtoJIxnKccozymL2ttoz90q2IhMTyaMFOPMJuuozEfqJ5aMJ4tMUIlL2uaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4tp29foTIhYt==
VyqcpvOKMKE6oTSlMKVtF2yhMTIlj6ElraEyVTuuLzIhVUW1ozDtMJyhVRElnKE0MJjtq2IhnJqypvODLKEcMJ50MJ4tMTIlrzIcqPVfVUAuM3DtD2ulnKA0o3ObVSWcozqyozWypzptLKIzVR5uL2uzpzSaMF4tVyqcpvOzj7kbpzIhVTSfoTHtIz9lp29lM2IhVUIhMPOWoKOzqJ5aMJ4tLzIcVRgcozEypz4tMUIlL2tfVTEuplOmo2kfqTIhVTS1L2ttq2IcqTIlVTSfoTHtq2Sbpz5ynT1yov4vVSc1p8BxqUcfnJAbMFOWoKOzqJ5aMJ4tM2IvMFOyplOhnJAbqQbtVyOhMKIgo2gin2gyovOcoKOzMJ4tq2ylVTWynFOYnJ5xMKWhVTcuVT9bozIbnJ4fVTEuplOcp3DtnzRtMTyyVTIcoaccM2HtFJ1jMaIhMljtMTyyVT1uovOvMJxtEKW3LJAbp2IhMJ4toz9wnT1uoPOhLJAbnT9fMJ4tn2Shov4vVRWynFQQcTk0MKWyovOFnKAcn29enJ5xMKWhVP0tDKA0nT1uqTyeMKWhVT9xMKVtL2ulo25cp2AbVRglLJ5eMJ4tYFOej7MhoaEyVTqyM2IhVSOhMKIgo2gin2gyovOhLJAbM2IcoKOzqPO3MKWxMJ4h
JaqupvOlMJAbozIhVTS1L2ttMTyyVRgcozEypfBxpac0MFOgnKDtq2IhnJqypvOSnJ5hLJugMJ4fVUEynJk3MJymMFOmMJxtF3IlrzSlLzIcqPOvMJShqUWuM3Dtq29lMTIhYPOcovOcnUWypvOSrTymqTIhrvOvMJElo2u0VUAcMJu0VSWcozqyozWypzptMTyyVRWypaIzp2qlqKOjMFOuLzIlVT5cL2u0YvOSpvOupUOyoTkcMKW0VTShVTEcMFOSoUEypz4fVTEyovOULJ5aVUc1oFOOpac0VTS1plOOozqmqPO2o3VtD29lo25uVT5cL2u0VUc1VUMypz1ynJEyowbtVxImVTqcoUDtMJyaMJ50oTywnPOxLKAmMJkvMFO3nJHtLzymnTIlBvOKMJ5hVTIcovOGj6E1M2kcozptEzyyLzIlVTuuqPjtp29foUEyovOSoUEypz4traIgVRSlraDtM2IbMJ4hVvORnJImVTqyoUEyVTIvMJ5moljtq2IhovOynJ4tF2kynJ5enJ5xVSAwnT1ypacyovObLJWyVT9xMKVtMKZtMTIlVR11qUEypvOmMJulVTglLJ5eVUMipzgioJ1yYt==
I2IhovOynJ4tF2yhMPOdMJEiL2ttq2IhnJptn3WuozftMKWmL2uynJ5yVUIhMPOhqKVtoTIcL2u0MKZtEzyyLzIlVTuuLzHfVUWynJAbMFOypljtq2IhovOhLJAbVUc3MJxtLzymVTElMJxtITSaMJ4tMJyhVRSlraDtLKIzM2ImqJAbqPO3MKWxMF4tVxEcMFOYnJ5xMKYQcUW6qTHtLzy0qTIhVTEupaIgYPOmnJAbVUMipzuypvO1ozWyMTyhM3DtqTIfMJMiozymL2ttLJ56qJ1yoTEyov4vVRShM3A0VT3QiUAmMFOeMJyhMKVtnTSvMJ46VPWKnKVtnTSvMJ4tqJ5mMKWyVSOlLKuyovOuoTkyVUAiVTIcozqypzywnUEyqPjtMTSmplOeMJyhMKWfMJxtDJ5mqTIwn3IhM3AaMJMunUVtLzImqTIbqP4tEKZtM2yvqPOeMJyhMFO2o2kfMJ4tI2SlqTI6nJ1gMKVhVvORnJHtj4ElraEyVTSlLzIcqTIhVT1cqPOAqJ5xp2AbqKE6YPOGL2u1qUcenKE0MJjtqJ5xVRWlnJkfMF4tDzIcVSMypzEuL2u0p2oQcTkfMJ4tLzIcVRgcozEypz4tozygoKDtHzyhM2IhLzIlMlOmMJkvp3DtDJWmqUWcL2uyVUMipv4=
VxEcMFOgMJymqTIhVSEuM2Htp2yhMPOxMKW6MJy0VTS1MzMuoTkyozDtpaIbnJqypvOuoUZtp29hp3DvYPOmLJq0VTS1L2ttMTIlVSqyqUcfLKWypvOOoTkaMJ1ynJ5gMJEcrzyhMKVtEUVhVR1cL2uuMJjtFZB8nT4hVRIlVUWyL2uhMKDtoJy0VTIcozIgVRoQiT5zqTIfVUqyozyaMKVtHTS0nJIhqTIhVTygVSMypzqfMJywnPO6qJ0tqz9lLJ5aMJquozqyozIhVSS1LKW0LJjhVPWRLKZtnKA0VUAwnT9hVT1ypzgfnJAbYvV=
I2yyVUAcL2ttMTSmVTMcozShrzyyoTjtLKImq2yln2HfVTguoz4tFZB8nT4toz9wnPOhnJAbqPOuLaAwnZBxqUcyov4tDJWypwbtVxoQiUVtFTS1p8Bxpac0MFOanJW0VTImVUc1oJyhMTImqPOOqKAhLJugMKWyM2IfqJ5aMJ4fVUquplOOLaWyL2uhqJ5aMJ4tLJ5vMJkuozq0YPOxnJHtMTSlLKIzVTuiMzMyovOfLKAmMJ4fVTEup3ZtMTIlVRIcozWlqJAbVT5cL2u0VTquoabtp28tn2S0LKA0pz9jnTSfVUqcpzDhVvOQo3WiozRtnKA0VREuqJIlqTuyoJRtnJ4tMTIlVSOlLKucpmbtVxEcMFOZMKI0MFOzpzSaMJ4tp2ywnPjtq2SmVUAcMFO3LJqyovOmo2kfMJ4tqJ5xVUquplOhnJAbqPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLF4vVR1uozAbMFObj6E0qTIhVT1ynUVtDJ5ap3Dtqz9lVTEyoFOJnKW1plOuoUZtqz9lVTEyovOUpfB8ozEyovjtMTyyVUAcMFOynJqyoaEfnJAbVUc1oFOOpac0VToQiTulMJ4tp29foUEyov4tVxImVTymqPOvMJygVRuuqKAupac0LzImqJAbVUc3LKVtozywnUDtp28tnT9wnTElLJ1uqTymL2ttq2yyVTWynFOynJ5yoFO2MKWmL2ufMKOjqTIhVRuypaccozMupzg0YvOOLzIlVTImVTqcLaDtMTyyp2HtEJMzMJg0MFO1ozDtMTyyVSAipzqyovOmnJ5xVTWypzIwnUEcM3DhVt==
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Hüttenberg
Kommentare
nach oben