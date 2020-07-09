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Wetzlar

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Donnerstag, 09.07.2020 - 19:30
3 min

Die Bahnhofstraße hat sich gewandelt

Von Hans-Georg Waldschmidt

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Fotos

Nach der Verkaufsidylle in den 60er Jahren (oben) und dem anschließenden Niedergang hat sich die Bahnhofstraße wegen ihrer Nähe zum Forum wieder zu einer wichtigen Wetzlarer Einkaufsmeile entwickelt. Fotos: Sammlung Gabriele Lang / Hans-Georg Waldschmidt

Nach der Verkaufsidylle in den 60er Jahren (oben) und dem anschließenden Niedergang hat sich die Bahnhofstraße wegen ihrer Nähe zum Forum wieder zu einer wichtigen Wetzlarer Einkaufsmeile entwickelt. Fotos: Sammlung Gabriele Lang / Hans-Georg Waldschmidt

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar erkennen-wetzlar
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