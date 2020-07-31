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Freitag, 31.07.2020 - 19:00
4 min

Die ewigen Baken von Blasbach

Im Mai 2016 brach eine schwere Rundballenpresse durch die Bergstraße in Blasbach in den Kanal. Bis heute ist die Schadstelle nicht saniert, sondern nur mit Warnbaken abgesperrt.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Die Stahlplatten auf der Straße zeigen, wo der marode Kanal verläuft. Vor allem die Gewichtsbeschränkung im Ortskern von Blasbach führt laut Ortsvorsteher Köhler zu Problemen. Foto: Pascal Reeber

Die Stahlplatten auf der Straße zeigen, wo der marode Kanal verläuft. Vor allem die Gewichtsbeschränkung im Ortskern von Blasbach führt laut Ortsvorsteher Köhler zu Problemen. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Blasbach
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