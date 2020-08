Die Hälfte der Frauen arbeitet Teilzeit

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG (red). 51,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen im Lahn-Dill-Kreis arbeiten Teilzeit, 36,5 Prozent in einem Minijob. Diese Zahlen berichtet die Arbeitsagentur in Wetzlar und erklärt: Viele Frauen setzten noch immer auf die Existenzsicherung durch den Partner.

Um den Anteil erwerbstätiger Frauen zu erhöhen und Erziehende sowie Pflegende beim beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen, findet am Dienstag, 25. August, 9 bis 15 Uhr, in allen hessischen Arbeitsagenturen ein Telefonaktionstag statt. Frauen, die wieder arbeiten wollen, aber noch nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind, erreichen die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, Iris Angrick, dann telefonisch unter 0 64 31-20 95 21.

Laut Arbeitsagentur ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen auch im Lahn-Dill-Kreis steigerungsfähig. "Die berufliche Aktivierung von Frauen in der Familien- oder Pflegezeit ist auch für unsere Region ein wesentlicher Faktor zur Fachkräftesicherung", begründet Angrick das Bemühen der Agentur, Frauen beim beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen.

Im Lahn-Dill-Kreis waren nach Angaben der Expertin im vergangenen Jahr durchschnittlich 2974 Frauen arbeitslos gemeldet. Der Frauenanteil an allen Arbeitslosen betrug damit 44,8 Prozent. Darunter befanden sich durchschnittlich 574 Alleinerziehende.

Insgesamt gab es zum 31. Dezember 2019 im Kreis 96 269 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, darunter 41 994 Frauen, die allerdings zu 51,5 Prozent in Teilzeit arbeiteten.

Ferner waren zu diesem Zeitpunkt rund um Wetzlar und Dillenburg noch 15 328 Frauen in einem Minijob beschäftigt (36,5 Prozent aller beschäftigten Frauen). 10 293 von ihnen gingen neben dieser geringfügigen Tätigkeit keiner weiteren Erwerbstätigkeit nach.

Telefonaktion soll Unterstützung bieten

Aus Sicht der Agenturmitarbeiterin eine riskante Entwicklung, denn die meisten dieser Frauen setzten bei der Existenzsicherung und der Sicherung des Familieneinkommens nach wie vor auf die Erwerbstätigkeit des Partners, ohne ausreichend eigene Altersvorsorge zu betreiben.

Die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar ruft rückkehrwillige Frauen auf, die speziellen Informations- und Beratungsangebote wahrzunehmen. Aufgrund der derzeitigen corona-bedingten Einschränkungen bietet die Arbeitsagentur vor allem telefonische und internetbasierte Unterstützung an. Dazu gehört auch das Onlineseminar "Frau und Beruf - Virtuell wieder einsteigen". Die Teilnehmerinnen werden sechs Monate lang an zwei Tagen pro Woche jeweils drei Stunden beruflich orientiert. Schwerpunkt ist die berufliche Standortbestimmung unter Beachtung der familiären Aufgaben. Die Frauen lernen zudem Zeitmanagement und bereiten sich interaktiv auf Bewerbungsverfahren vor. Sie erhalten Informationen zum regionalen Arbeitsmarkt und IT- sowie Kommunikationstrainings. Die Wiedereinsteigerinnen nehmen von Zuhause an den Unterrichtseinheiten teil. Dafür wird ihnen vom Bildungsträger ein Tablet für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Eines eigenen Internetanschlusses bedarf es nicht. Die Kosten trägt die Agentur für Arbeit. Zum Ende des Seminars folgt eine vierwöchige betriebliche Erprobung.

Ferner weist die Agentur auf folgende kostenlose Online-Seminare hin:

"Ich bin kein Nutella-Glas, ich kann nicht jeden glücklich machen" am 2. September, 10 bis 12 Uhr.

"Wecke die Chefin in Dir - Workshop für neue Führungskräfte und solche, die es werden wollen" am 15. September 17.30 bis 20 Uhr.

"Mut zur Stärke - Ich kann, wenn ich will!" am 16. September, 9 bis 12 Uhr.