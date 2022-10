Die Krippenausstellung in Wetzlar ist wieder online zu sehen

Diese Figuren einer Neapolitanischen Krippe stammen von Sigrid Krist aus Kraftsolms. (© Uta Barnikol-Lübeck)

WETZLAR - Die Aktion "Kirche draußen im Advent" und damit die Krippenausstellung in Wetzlar wird auch in diesem Jahr coronabedingt ins Internet verlegt. Die Veranstalterinnen, zu denen Uta Barnikol-Lübeck für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Marlene Förster, Marlene Schleicher und Jochen Gessner für die Frauenarbeit des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill gehören, möchten die Schau nicht ausfallen lassen. Sie suchen nun Fotos von gelungenen und außergewöhnlichen Krippen. Fotos davon können mit Angabe der Autorenschaft und einem Text an die kreiskirchliche Öffentlichkeitsarbeit gesendet werden. Der Text kann die Krippe selbst, ihr Alter und ihre Entstehung beschreiben und/oder, was diese Krippe dem Besitzer bedeutet. Auch einzelne Krippenfiguren können in Text und Bild vorgestellt werden. Verkaufsangebote über die kreiskirchliche Homepage sind nicht möglich.

Die Online-Ausstellung ist bis Heiligabend zu sehen

Die Krippenszenen werden mit Beginn des ersten Advents am 27. November bis einschließlich Heiligabend in Bild und Text auf www.evangelisch-an-lahn-und-dill.de veröffentlicht.

Texte und Fotos postalisch zu schicken, ist ebenfalls möglich: Evangelischer Kirchenkreis an Lahn und Dill, Öffentlichkeitsreferat, Turmstraße 34, 35578 Wetzlar. Und per E-Mail an: presse.lahnunddill@ekir.de.