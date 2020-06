"Die Krise ist noch längst nicht vorbei"

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im zweiten Monat in Folge coronabedingt gestiegen. Dennoch ist Sascha Drechsel, mittelhessischer Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) zuversichtlich.

"15 Jahre ist der Arbeitsmarkt von Rekord zu Rekord geeilt. In Mittelhessen arbeiten jetzt rund 70 000 mehr Menschen als noch 2005, zuletzt waren es etwa 370 000. Zwar ist diese Rekordfahrt durch die Coronakrise gestoppt worden, trotzdem treten weiterhin jeden Tag viele Arbeitnehmer einen neuen Job an", resümiert er. Auch die rund 7300 offenen Stellen in Mittelhessen würden Beschäftigungschancen bieten, die von Personen auf Arbeitssuche und von den Vermittlern in Arbeitsagenturen und Jobcentern genutzt werden könnten. "Es gibt also keinen Stillstand am Arbeitsmarkt."

Der von einer starken Wirtschaft finanzierte Sozialstaat zeige gerade in der Krise seinen Wert. So helfe Kurzarbeitergeld nicht nur kurzfristig als Lohnersatz, sondern erhalte - noch viel wichtiger - auch langfristig den Arbeitsplatz. "Das Kurzarbeitergeld wirkt in der heimischen Wirtschaft als automatischer Stabilisator und dämpft den extrem starken Abschwung. Allerdings sind die gesetzlichen Aufstockungen ein Schritt in die falsche Richtung. Mit den aktuell bis Jahresende prognostizierten Kosten von 31 Milliarden Euro steht jetzt schon fest, dass die vorhandenen Reserven der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 26 Milliarden Euro nicht ausreichen werden." Somit führten die getroffenen Entscheidungen voraussichtlich zu Beitragserhöhungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die "wir in Zeiten des Wiederanfahrens der Wirtschaft weniger denn je gebrauchen können." Man dürfe bei den Sozialleistungen nicht überziehen, wie dies leider mit der pauschalen Verlängerung des Arbeitslosengeldes um drei Monate und der Erhöhung des Kurzarbeitergelds bereits geschehen sei, so Drechsel.

Immer mehr und weitergehende Sozialleistungen seien auch nicht nötig. Denn für echte Notfälle stehe die Grundsicherung bereit. Wer keine Arbeit habe beziehungsweise zu wenig verdiene und bedürftig sei, bekomme zuverlässig vom Jobcenter Geld für Wohnen, Essen, Kleidung, Krankenversicherung sowie vergünstigte Nahverkehrstickets und Eintritt in Museen. "Höhere Sozialleistungen sind jedem Einzelnen zu gönnen, belasten aber Steuer- und Beitragszahler noch weiter, die ohnehin einen immer gigantischer werdenden Schuldenberg abzutragen haben."

Verband hat fünf

Forderungen an die Politik

Deshalb formuliert die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände fünf Forderungen für den Neustart der Wirtschaft aus der Krise: "Neue Lasten verhindern, Liquidität sichern, Konsum- und Investitionsklima verbessern, Wachstum stärken und Schuldentilgung bis 2033 festlegen", führt Drechsel an.