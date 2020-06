Die "Morgenweide" im Wandel der Zeiten

Nur zwei Leser konnten die 835. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" lösen. Die Fotos zeigen die "Morgenweide" am Kalsmunt einst und jetzt. Foto: Lothar Franz

WetzlarWieder einmal eine harte Nuss beim Bilderrätsel: Die 835. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" zeigt eine Reihe von Einfamilienhäusern wie sie in Wetzlar vielfach vorkommen. Auch die spezielle Laterne und das Goggomobil als Besonderheiten halfen vielen nicht weiter. Nur zwei Rätselfreunde hatten die richtige Lösung parat: die "Morgenweide" südwestlich des Kalsmunts.

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte auch in Wetzlar große Wohnungsnot. Deshalb entstanden in den Randgebieten neue Wohnhäuser - entweder als fast baugleiche "Binder-Häuser" oder als mehrgeschossige Wohnblocks, wie sie heute noch - allerdings meistens bestens saniert - in Dalheim, Niedergirmes oder am Sturzkopf in der früheren "Neuen Wohnstadt" zu finden sind. Die Einzelhäuser gibt es heute noch in großer Zahl im "Blumenviertel" in Büblingshausen, am Kalsmunt oder in der Kolpingsiedlung bei Nauborn.

Selbst unsere Rätselexperten, die alle sonst fast immer richtig liegen, hatten diesmal bis auf Franz Rauner schlechte Karten, dem außer anderen Möglichkeiten auch die Morgenweise im Schatten des Kalsmunt in den Sinn gekommen ist. Er schreibt: "Das heutige Rätsel fällt meines Erachtens in die Kategorie ,sehr schwer'. Denn solche Ecken mit ähnlichen Häusern aus den 50er oder 60er Jahren gibt es einige in Wetzlar. Seitdem haben sich nicht nur die meisten Häuser, sondern auch deren Einfriedungen und die Straßenlaternen verändert. Viele, der in der Nachkriegszeit gebauten Häuser waren sogenannte Binder-Häuser. Der Grundpreis - ohne Grundstück - betrug damals 15 000 Mark. Und viele wurden mit Hilfe der ,Muskelhypothek' etlicher Verwandter erbaut. Die Besitzer waren stolz und glücklich, endlich ein eigenes Haus zu besitzen. Den heutigen Ansprüchen würden sie meistens nicht mehr genügen. Zentralheizungen, Wärmedämmungen und gut ausgestattete Bäder fehlten zumeist. Wenn solche Häuser heute weiterverkauft werden, müssen sie mit erheblichen Mitteln modernisiert werden. Das ist in vielen Fällen auch geschehen."

Lothar Franz, von dem das Foto stammt, erinnert sich an eine besondere Episode: "Zu der Gaslaterne auf dem alten Foto fällt mir ein, dass es diese ausrangierten Leuchten bei Schrott-Keilich am Güterbahnhof zum Stückpreis von zwei Mark zu kaufen gab. Ich habe mir von meinem Taschengeld eine gekauft und im Schweiße meiner Füße nach Hause geschleppt, um mir dann anhören zu müssen: ,Was willst du dann mit dem aale Mist! Dafür gibst du dei' Geld aus!' Ich musste sie dann wieder zurücktragen. Heute sind die Dinger echt wertvoll und kaum noch zu bekommen."

Heute gibt es nur eine Buchgewinnerin. Es ist Karin Oschwald aus Wetzlar, die neben Franz Rauner als einzige die richtige Lösung wusste. Folge 836 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 20. Juni.