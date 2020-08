Die nächste Deckensanierung in Wetzlar startet

Jetzt teilen:

Aller guten Dinge sind drei - auch im Straßenbau. Auf der Frankfurter Straße startet am Montag die dritte große Baustelle in diesem Jahr nach dem Umbau der Franzenburg und der Graugusssanierung der Enwag an der Einmündung Bergstraße. Dieses Mal ist eine Deckensanierung Grund für das Anrücken des Bautrupps. Im ersten Bauabschnitt werden die beiden bergauf führenden Spuren saniert, das soll bis zum 31. August dauern. Eine Umleitung gibt es nicht, der Verkehr wird mit je einer Spur pro Richtung an der Baustelle vorbei geführt. Anlieger der "Schönen Aussicht" werden durch den Hasenpfad geleitet, für die Bushaltestellen "Polizeistation" und "Spilburg" in Richtung Büblingshausen gibt es Ersatzhalte. Im Anschluss wechselt die Baustelle die Seite, zudem wird eine Restfläche an der Johann-Sebastian-Bach-Straße saniert. Gesamtkosten: 308 000 Euro. pre/Foto: Pascal Reeber