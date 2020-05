Die Notbetreuung im Lahn-Dill-Kreis wird ausgeweitet

Zurück in der Kita: Die Verantwortlichen im Lahn-Dill-Kreis präsentieren ein Konzept, wie dies Schritt für Schritt für immer mehr Kinder möglich sein soll. Foto: MTK-Pressestelle

Wetzlar. Mit einem Zwei-Stufen-Plan tasten sich die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis in Richtung Normalisierung der Kinderbetreuung vor. Ab dem 2. Juni (Dienstag) wird der derzeitige Notbetrieb in den Tagesstätten erweitert. Mehr Eltern als bisher können ihre Kinder dann betreuen lassen. Im ersten Schritt dürfen alle Vorschulkinder wieder in die Einrichtungen. Falls es dann noch freie Plätze gibt, werden im zweiten Schritt auch die Kinder betreut, von denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig und der zweite Elternteil nicht voll berufstätig ist.

Der Zwei-Stufen-Plan soll im gesamten Lahn-Dill-Kreis gelten. Darauf haben sich die Jugendhilfeträger geeinigt, also das Kreisjugendamt für die kreisangehörigen Kommunen und das städtische Jugendamt für die Stadt Wetzlar. "Wir stellen den Kita-Trägern im Landkreis eine klare Empfehlung zur Verfügung, die ihnen hilft, ihre Verantwortung vor Ort wahrzunehmen," sagte Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD). Eine einheitliche Regelung gebe vor allem den Eltern Sicherheit.

Zwei-Stufen-Plan soll möglichst einheitlich gelten

Fest steht, dass ab Dienstag mehr Kinder betreut werden können, aber längst nicht alle. Die derzeitige Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen deckt etwa 20 Prozent der eigentlichen Leistung ab, in Wetzlar werden etwa 450 von 2300 Kindern, in den Kreiskommunen 1500 von 7500 Kindern betreut. Er gehe davon aus, dass sich die Zahl in der Stadt ab Dienstag auf etwa 920 verdoppele, sagte Jugendamtsleiter Thomas Wüst, das wäre eine Betreuungsquote von etwa 40 Prozent. "Für den Kreis hoffen wir, am Dienstag in die Region zwischen 30 und 40 Prozent zu kommen", sagte Andreas Kreuter, Leiter des Kreis-Jugendamtes.

Damit wird auch weiterhin weniger als die Hälfte der Kinder betreut. Anders sei es derzeit aber nicht möglich, warb Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) um Verständnis. Die Abstandsregelungen machten eine Vollbelegung der Einrichtungen derzeit unmöglich. Zudem stehe in vielen Kitas derzeit wegen Corona nicht der komplette Personalbestand zur Verfügung. Man habe auf diesen Grundlagen versucht, eine Lösung zu finden. Und die heißt eben: Es darf weiterhin nur ein Teil der Kinder betreut werden. "Das Virus ist nicht besiegt, daher sind wir nicht in der Situation, in der wir sagen können: Wir gehen zum Regelbetrieb zurück", erklärte Wagner.

Insoweit sei der von Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) geprägte Begriff vom "eingeschränkten Regelbetrieb" in den Kitas ab Dienstag nicht sehr hilfreich gewesen. "Denn das, was wir jetzt bieten, wird nicht alle Eltern zufriedenstellen können." Es sei aber besser, als sehr weit zu gehen und eventuell zurückrudern zu müssen. Aurand unterstützte dies und verwies auf Südhessen, wo aktuell in einer Tagesstätte zwei Corona-Neuinfektionen aufgetreten seien.

Für Freitag ist ein Gespräch zwischen den Jugendämtern und den freien Trägern von Kindertagesstätten geplant - zum Beispiel Kirchen. Der jetzt vorgestellte Zwei-Stufen-Plan solle möglichst einheitlich bei freien und kommunalen Trägern von Tageseinrichtungen gelten, unterstrich Wagner. Aufzwingen wolle man den freien Trägern das Papier nicht. "Aber es ist auch klar, dass wir als Träger der Jugendhilfe die Zuständigkeit in diesem Bereich haben und sehr dafür werben, einheitlich vorzugehen."

Landkreis und Kommunen haben sich darauf verständigt, die aktuell festgelegten Regelungen für die Kinderbetreuung zunächst für zwei Wochen gelten zu lassen. Dann solle ein Zwischenresümee gezogen werden, kündigte Aurand an. Wagner verdeutlichte die Besonderheit der Situation. Sie gleiche einem "Feldversuch".

Maximal 14 Kinder pro Regel- und Waldkindergartengruppe, maximal zehn in Hortgruppen - das sind die ab Dienstag geltenden Obergrenzen bei der Betreuung. Da sich bei kleinen Kindern ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht durchsetzen lasse, habe man sich auf diese geringe Gruppengröße verständigt, sagte Aurand. Es handele sich zudem nur um eine Maximalgröße - die jeweiligen Träger vor Ort könnten davon abweichen, zum Beispiel mit Blick auf räumliche Gegebenheiten.

Dass viele Familien einen Betreuungsbedarf haben, stehe außer Frage, räumte der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) als Sprecher der Bürgermeister im Kreis ein. Allerdings sei die Differenz wohl nicht so groß wie vermutet. Eine Umfrage in Solms habe ergeben, dass rund 40 Prozent der Eltern derzeit keine Betreuung wahrnehmen wollten. Thomas Wüst verwies auf die Härtefallregelung bei der Notbetreuung. Hier werde allerdings jeder Fall individuell geprüft.

Inderthal sprach von "sehr intensiven Beratungen" im Kreis der Bürgermeister über die ab Dienstag gültige Regelung. "Das ist jetzt das, was wir vertreten können. Wir werden im Laufe der kommenden beiden Wochen prüfen: Trägt es oder ist noch mehr drin."