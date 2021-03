Die Oster-Predigt als Podcast

In Wetzlar bietet die katholische Pfarrei "Unsere Liebe Frau" an den Ostertagen tägliche Gottesdienste an, für die die Corona-Vorschriften gelten, also Anmeldung im Pfarrbüro, Maskenpflicht und Abstand. Das Osterhochamt wird am Montag um 9 Uhr im Dom gefeiert. Anmeldung bis Donnerstag im Pfarrbüro.

Als eine der größten Freikirche der Stadt bietet die Freie evangelische Gemeinde (FeG) im Blankenfeld vier Angebote: Am Karfreitag und am Ostersonntag gibt es jeweils um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr eine Andacht, die vor Ort (Im Amtmann 12) oder per Livestream verfolgt werden kann. Anmeldung: feg-wetzlar.de

Die evangelische Kirchengemeinde bietet einen Online-Gottesdienst mit Pfarrer Björn Heymer an, abrufbar am Ostersonntag auf evangelisch-in-wetzlar.de. Der traditionelle Kantatengottesdienst am Ostermontag, 5. April, findet um 11 Uhr im Dom statt. Anmeldung bis 3. April, 18 Uhr, über die Homepage. (pre)