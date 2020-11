"Die Partei" sammelt für OB-Wahl in Wetzlar

Über die Besetzung des Chefsessels im Neuen Rathaus stimmen die Wetzlarer am 14. März 2021 ab. Foto: Steffen Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Während die anderen Kandidaten Parteien hinter sich haben, die in Kommunal- und Landesparlament vertreten sind, muss der angehende OB-Kandidat Dominic Harapat (Die Partei) Unterschriften sammeln, um bei der Wahl am 14. März 2021 antreten zu können. 44 der nötigen 118 Unterstützerunterschriften hat Harapat nach eigenen Angaben mittlerweile für die OB-Wahl beisammen.

Auch für die Kommunalwahl in Stadt und Kreis sammelt die Partei nach Harapats Angaben aktuell Unterschriften, denn auch dort sollen Listen aufgestellt werden. Auch fürs Stadtparlament habe man aktuell 44, für die Kreistagsliste 76 von 162 nötigen Signaturen zusammen, berichtet Harapat. Nachgewiesen werden müssen doppelt so viele Unterstützer, wie das jeweilige Parlament Sitze hat. Hintergrund der Regelung: Es sollen nur diejenigen Parteien oder Vereinigungen Listen und Kandidaten aufstellen können, die offenbar über eine gewisse Basis in der Bevölkerung verfügen, es sollen also Spaß-Kandidaturen vermieden werden.

Die Unterschriftensammlung erschwert sich laut Harapat dadurch, "dass wir sehr lange nicht wussten, wie wir unsere Listen aufstellen können und dürfen, zusätzlich war man in Wetzlar mit dem Ausstellen der Formulare deutlich überfordert." Nun stehe man vor der Problematik, dass wegen Corona alles kontaktlos passieren müsse, "wo wir bisher besonders in Kneipen und bei Events sammeln konnten".

"Die Partei" verlegt sich nun ins Digitale und sucht Unterstützer per Mail (info@partei-ldk.de).