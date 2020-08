"Die Partei" tritt zur Kommunalwahl an

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG (red). Die Satirepartei "Die Partei" tritt zur Kommunalwahl am 14. März nächsten Jahres im Lahn-Dill-Kreis an. Sie will Vertreter in den Kreistag und die Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung entsenden. Für beide Parlamente hat "Die Partei" nach eigenen Angaben Listen aufgestellt.

Die Mitglieder des Kreisverbandes Lahn-Dill der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: Partei) haben in einer Aufstellungsversammlung 23 Bewerber für die Stadtverordnetenversammlung Wetzlar und 31 Bewerber für den Kreistag nominiert. Die Liste für den Kreistag wird angeführt von Steffen Wagner, Dominic Harapat und Niklas Hartmann. Harapat ist amtierender Landesvorsitzender der "Die Partei" und war bereits als Kandidat zur Bundestags- und Landratswahl angetreten.

Die Liste für die Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung wird angeführt von Kreisvorsitzendem Christopher-Ray Lenz sowie Anna Glomski und Oli Förster. Da es bei der Kommunalwahl in Hessen keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, hat "Die Partei" auch gute Chancen, Vertreter in die beiden Gremien zu entsenden.