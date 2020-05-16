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Samstag, 16.05.2020 - 12:00
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Die politische Basis dünnt aus

Der SPD-Ortsverband Garbenheim hat sich aufgelöst. Auslöser war Mitgliederschwund, ein Problem, das immer mehr Parteien an ihrer Basis trifft. Erste Ortsbeiräte drohen darüber unter die Räder zu geraten.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Dutzende neue Parteibücher, wenig neue Abnehmer - die Erosion der großen Volksparteien schlägt sich auch in Wetzlar nieder. Symbolfoto: Michael Kappeler/dpa

Dutzende neue Parteibücher, wenig neue Abnehmer - die Erosion der großen Volksparteien schlägt sich auch in Wetzlar nieder. Symbolfoto: Michael Kappeler/dpa

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GEWINNER UND VERLIERER

Bundesweit hat sich die Zahl der Menschen mit SPD-Parteibuch seit 1990 halbiert, Ende 2019 verfügte Deutschlands größte Volkspartei noch über rund 420 000 Mitglieder, in Hessen über rund 50 000. Im gleichen Zeitraum hat die CDU auf Bundesebene 350 000 Mitglieder eingebüßt, Ende 2019 waren es 4100000, in Hessen 37000.

Die Grünen konnten in diesem Jahr bundesweit erstmals die Marke von 100 000 Mitgliedern knacken. Wachstum verzeichnen auch FDP (65000 Mitglieder) und AfD (35 100 Mitglieder).

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