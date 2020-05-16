Samstag, 16.05.2020 - 12:00
5 min
Die politische Basis dünnt aus
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREypvOGHRDgG3W0p3MypzIcovOULKWvMJ5bMJygVTuuqPOmnJAbVTS1MzqyoZB2p3DhVRSfplO1ozS1MzqypzIaqTHtGz90nKbtnJ4tZwLtJzIcoTIhVTgioJ10VTEcMFOBLJAbpzywnUDtnJ0tGzI3p2kyqUEypvOxLJuypv4tET9wnPOmnJHtp3EynUDtp3ygpUEioJS0nKAwnPOhnJAbqPOhqKVtMfB8pvOxnJHtEKWip2yiovOxMKVtH1ORYPOuqJAbVTShMTIlMFODLKW0MJyyovOxj7khozIhVTShVTEypvOfo2guoTIhVRWup2ymVUc1p2IbMJ5xplOuqKZhVSAwnT9hVTWynFOxMJ4tnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtLJ5mqTIbMJ5xMJ4tI2SboTIhVTElo2uyovOxLKYQiTWypvOypaA0MFOCpaEmLzIcpfBxqTHtnJ4tMTIhVSqyqUcfLKWypvOGqTSxqUEynJkyovO1oaEypvOxnJHtHfBxMTIlVUc1VTqypzS0MJ4hVR5uL2ttMTIlVUOup3AyozEyovOOoaE3o3W0VTS1MvOxMJ4tGzIaLKEcqaElMJ5xVUqcpzDtoz9wnPOaMKA1L2u0Yt==
DzIcozSbMFOmLJ5aYFO1ozDtn2kuozqfo3ZtnTS0qTIhVTEcMFO2MKWvoTyyLzIhMJ4tZGptE2SlLzIhnTIcoJIlVSADEP1AnKEaoTyyMTIlVTyhVTIcozIlVRWyMaWuM3IhMlOSozEyVQVjZGxtMTyyVRS1MzmQgaA1ozptnJulMKZtG3W0p3MypzIcoaZtLzImL2ufo3AmMJ4tYFNkZQRtFzSbpzHtozSwnPOxMKVtE3YQiT5xqJ5aVTygVRcuoaIupvNkBGR5YvOGMJy0VRcunUW6MJuhqTIhVUAcozDtMTyyVSAirzyuoTEyoJ9epzS0MJ4tMTyyVUOlj6EaMJ5xMFOYpzSzqPOcoFOCpaDhVRS1L2ttLJg0qJIfoPOmqTIfoTIhVUAcMFO2nJIlVTEypvOmnJIvMJ4tG3W0p2WynKWuqUAgnKEaoTyyMTIlYvOKnJHtMKZtozSwnPOxMKVtI2SboPOcoFOAj6ElrvNlZQVkVUqynKEypvOaMJu0YPOcp3Dto2MzMJ4h
ETyyVSADEPOULKWvMJ5bMJygVTymqPOuoUZtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVRqyp2AbnJAbqTHhVREcMFObMJygLKEfo3AyovOGo3ccLJkxMJ1in3WuqTIhVUqypzEyovOcovOxnJHtG2WbqKDtMTImVR9lqUA2MKWynJ5mVSqyqUcfLKVtj7kvMKWaMJuyovjtLzIlnJAbqTI0VR1uozMlMJDtI2SaozIlVTSfplOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVSADEP1GqTSxqUMypzWuozEmYvOSpvObo2MzqPjtMTSmplO0pz90rvOuoTkypvOKnJElnJqeMJy0MJ4tMJyhMFOGHRDgGTymqTHtMfB8pvOxMJ4tE2SlLzIhnTIcoJIlVR9lqUAvMJylLKDtraImqTShMTHtn29goKDhVREypvOCDvjtMTIlVQV1VRcunUWyVTkuozptG3W0p3MipaA0MJuypvOcovOBLKIhnTIcoFO3LKVfVUAcMJu0VTEcMFODpz9voTIgMFOmL2u3nJ5xMJ5xMKVtGJy0M2kcMJEypacunTkyovjtq2yfoPOuLzIlVT5cL2u0VTElLJ1uqTymnJIlMJ4hVSAjj7klLzSlVUAynFOuoTkaMJ1ynJ4fVTEup3ZtoTShM2MlnKA0nJqyVRWcozE1ozqyovO1ozDtoTShM2MlnKA0nJqyplOSozquM2IgMJ50VUqyozyaMKVtMJyhM2IaLJ5aMJ4tq2IlMTIhYvOOoTkypzEcozqmVTqyoUEyVTEuplOhnJAbqPOxqKWwnTsQcT5anJptMfB8pvOxMJ4tH3EuMUE2MKWvLJ5xYt==
GEWINNER UND VERLIERER
Bundesweit hat sich die Zahl der Menschen mit SPD-Parteibuch seit 1990 halbiert, Ende 2019 verfügte Deutschlands größte Volkspartei noch über rund 420 000 Mitglieder, in Hessen über rund 50 000. Im gleichen Zeitraum hat die CDU auf Bundesebene 350 000 Mitglieder eingebüßt, Ende 2019 waren es 4100000, in Hessen 37000.
Die Grünen konnten in diesem Jahr bundesweit erstmals die Marke von 100 000 Mitgliedern knacken. Wachstum verzeichnen auch FDP (65000 Mitglieder) und AfD (35 100 Mitglieder).
ETIlVSADEP1CpaEmqzIlMJyhVTyhVR5uqJ5bMJygVUAynFOkqJywn2kyLzIhMTyaYPOxnJHtG3W0p3MypzIcozHtFTIloJShoaA0MJyhVUIhMPOKMKE6oTSlVTiQgz5hqTIhVTS1MvOynJ5cM2HtJaIaj6EhM2HtnfB8ozqypzIlVR1yoaAwnTIhVUMypaqynKAyov4tJzyyoPOgj7kmp2Htp2IcovjtLKIwnPOcovOnqJg1ozM0VTyhVTSfoTIhVSA0LJE0qTIcoTIhVR1yoaAwnTIhVUc1VTqyq2yhozIhYPOxnJHtp2ywnPOcovOxMKVtG3W0p2WynKWuqUAupzWynKDtMJ5aLJqcMKWyov4tGJy0M2kcMJEypaAwnUq1ozDtqJ5xVZBpLzIlLJk0MKW1ozptp2yhMPOUpfB8ozEyVToQiUVtMTSmVRS1plOxMKZtE2SlLzIhnTIcoJIlVR9lqUA2MKWynJ5mYvOGMJy0VRIhMTHtZwNkAlO3LKVtMKZtozywnUDtM2IfqJ5aMJ4fVRWypzIcqUqcoTkcM2HtraHtMzyhMTIhYPOxnJHtMTIhVSMipaA0LJ5xVTqyLzIhYvORMKVtH2S0raIhMlOyoaEmpUWyL2uyozDtopB8p3AyVTEypvOJMKWynJ4tLKIzM2Ifj7MmqPO3MKWxMJ4fVTIln2mQcUW0VSquoTEyoJSlVRElo8BsYvORLJWynFO3nKWeqPOxMKVtp2IcqPNlZQRkVTSgqTyypzIhMTHtG3W0p3MipaA0MJuypvOaMJMup3A0Yt==
ETyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTuuLzHtp2ywnPQQiTWypvOfj6EhM2IlMFOnMJy0VTSvM2I6MJywnT5yqPjtp2SaqPOxMKVtAmZgFfBxnUWcM2HfVTEypvOuqKZtDJk0MKWmM3YQiT5xMJ4tnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtozywnUDtoJIbpvOzj7klVTEuplOJo3WmqTIbMKWuoKDtLJ50pzI0MJ4topB2L2u0MF4tETIgVR9lqUAvMJylLKDtM2Ibj7MlqPOypvOxLJ5hVTyhp2qyp2SgqPNmZPOXLJulMFOcovO6q2IcVRSvp2Abozy0qTIhVTShYPOynJ5gLJjtnJ4tMTIhVQtjMKWhVUIhMPOypz5yqKDtp2IcqPNlZQNkYt==
EJyhMKWmMJy0plOzMJufMFOyplOuovOXj7khM2IlMJ4fVTEcMFOmnJAbVTyhVTEypvOfo2guoTIhVSOupaEynJSlLzIcqPOynJ5vpzyhM2IhVUqioTkyovjtLJ5xMKWypaAynKEmVUsQiUWxMJ4tMTyyVZBRoUEypzIhVUqyM3A0MKWvMJ4fVUAuM3DtEUWij58hVRyhVTWyp3EyovOnMJy0MJ4trfBxnTk0MFOxnJHtH1ORVRqupzWyozuynJ0tAGNtGJy0M2kcMJEypv4tIz9hVTEyovOun3E1MJkfVT5iL2ttZGptnTS0VTyhraqcp2AbMJ4tMTyyVRwQcTkzqTHtMTSmVQpjYvOZMJWyoaAdLJulVZB8LzIlp2Abpzy0qTIhYPOgLJ5wnTHtp2yhMPOaLKVtj7kvMKVtBQNhVRElo8BsVUqynpBsBvNvETSmVTymqPOynJ4tHUWiLzkyoFjtMTSmVT5cL2u0VT51pvOxnJHtE2SlLzIhnTIcoJIlVSADEPO0pzyzMaDhVvOOozEypzIhVSOupaEynJIhVUIhMPOJMKWynJ5yovOypzqynTHtMKZtozywnUDtLzImp2IlYt==
HTI0MKVtHTS1p2AbYPOGHRDgG3W0p3MypzIcoaA2o3WmnKE6MJ5xMKVtqJ5xVR9lqUA2o3WmqTIbMKVtnJ4tGzS1Lz9lovjtLzImqZBxqTyaqPOxLKZhVQDjVR1cqTqfnJIxMKVtrfBxnTk0VTIlYPOuoTkypzEcozqmVTuuozEyoTHtMKZtp2ywnPOcovOxMKVtGJIbpacunTjtqJ0tVxgupaEynJkynJAbMJ4vYvOAnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFOCpaEmLzIcpzS0pl0tqJ5xVRgioJ11ozSfq2SboTIhVQVjZwRtp2SaqPODLKImL2t6VPWWL2ttq2Icj58toz9wnPOhnJAbqPjtq2yyVTImVUqynKEypvOaMJu0YvOKnKVtq2IlMTIhVTEyMzyhnKEcqvODpz9voTIgMFOvMJgioJ1yov4vVREcMFOKLJufoTymqTIhVUAioTkyovOhLJAbVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtLKIzM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYt==
EUWij58toJIcoaD6VPWRMKVtGJy0M2kcMJEypaAwnUq1ozDtnJ4tMTIhVSOupaEynJIhVTymqPOcoJ1yoaZhVvORMJ5ho2AbVUqypzEyVTImVTgynJ4tpT9fnKEcp2AbMKZtIzSeqKIgVTqyLzIhYvOSpvOjpz9aoz9mqTy6nJIlqPjtMTSmplOmnJAbVTEcMFODLKW0MJymqUW1n3E1pzIhVTIcovOGqZB8L2ftq2IcqPO6qJq1oaA0MJ4tqz9hVRYQiUWaMKWfnKA0MJ4tLKIzoZB2p2IhYvOSnJ5yVUAioTAbMFOZnKA0MFOuqKZtpTSlqTIcpT9fnKEcp2AbVTqyLaIhMTIhMJ4tqJ5xVUIhM2IvqJ5xMJ5yovOYLJ5xnJEuqTIhVTiQgz5hMFOcoFQQaTWlnJqyovOynJ5yVR9jqTyiovOzj7klVTiQiT5zqTyaMFOCpaEmLzIcpzS0p3qunTkyovOmMJyhYvQQaTWypvOxMJ4tLJkfM2IgMJyhMJ4tIUWyozDtn8B2oz5yVTS1L2ttozywnUDtnTyhq2IaqZBxqKAwnTIhYPOxLKAmVTEcMFOUpfB8ozIhVSc1q8BxL2umMFO2MKWvqJAbMJ4h
EKZtMzIboUEyovOxnJIdMJ5cM2IhYPOxnJHtIzIlLJ50q29lqUIhMlQQiTWypz5ynT1yovO3o2kfMJ4fVT1ynJ50VR1cL2uuMJjtFUIhMTIlqT1upzffVSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtD0EIYIA0LJE0qzIlLzShMUZhVRIcozHtIKWmLJAbMFOmnJIbqPOypvOcovOxMKVtVyAwnTIfqTHvYPOxnJHtLKIwnPOxnJHtMJulMJ5uoKEfnJAbVRSeqTy2MJ4tpzIaMJkgj6GQa2yaVZB8LzIlVUAcL2ttMKWaMJuyovOfLKAmMJ4topB8p3A0MJ4hVRIcozHtq2IcqTIlMFOIpaAuL2uyVUAynFNvMJyhMFOaMKqcp3AyVRgioaA1oJuuoUE1ozpvVTEypvOdj7khM2IlMJ4tE2IhMKWuqTyiozIhYt==
Iz9hVUWyoTS0nKLtp3EuLzyfMJ4tD0EIYIA0paIeqUIlMJ4tnJ4tMTIhVSA0LJE0qTIcoTIhYPOvMKWcL2u0MKDtFUIhMTIlqT1upzffVTEypvOhMJWyovOmMJyhMJ0tH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoz1uozEuqPOzj7klVTEcMFOQESHtnJ0tG3W0p2WynKWuqPOBLKIvo3WhVUAcqUc0YvORLKZtH3Oyn3ElqJ0tpzIcL2uyVUMiovOmqTSvnJjtnJ5un3EcqvOvnKZtp2IbpvOun3Ecqv4tDKIzVSA0LJE0qzIlLzShMUAyLzIhMFOmqTIfoUEyovOmnJAbVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlrzSboTIhVUAynKDtFzSbpzIhVTkynJAbqPOlj7kwn2mQcUIznJptMTSlYvOJo3VtrzIbovOXLJulMJ4tp2IcMJ4tMKZtpaIhMPN0ZQNtM2I3MKAyovjtnTI1qTHtMKE3LFNmAwNhVREcMFOZnKA0MJ5uqJMmqTIfoUIhM2IhVUAioTk0MFOmMJyhMKVtGJIcoaIhMlOhLJAbVUqyozyaVSOlo2WfMJ1yVTWypzIcqTIhYt==
ETSvMJxtrzIcM2Htp2ywnPjtMTSmplOxnJHtDKWvMJy0VTyhVTEypvOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqzIlp2SgoJk1ozptoJy0VTybpzIhVRIhqUAwnTIcMUIhM3Aeo21jMKEyoacyovOgMJulVSWynKbtLKImj7kvMFjtLJkmVTEcMFO3MJy0M2IbMJ5xVTWypzS0MJ5xMFOTqJ5eqTyiovOxMKVtG3W0p2WynKYQcUEyYPOmLJq0VRu1ozEypaEgLKWeVUIhMPOmL2ucMJW0VTIcozIhVSAynKEyozucMJVtLJ4tMTyyVRSxpzImp2HtMTImVR1uM2ymqUWuqUZtnTyhqTIlnTIlBvNvETSmVRqynZB2pvjtMTSmVTEcMFOCpaEmLzIcpfBxqTHtnJ4tMTIlVSA0LJE0VTMcozEyovjtnTSfqTHtnJAbVToQiUVtraHtM2IlnJ5aYvVtFJ4tDfB8pzqypzkcp3EyovOmnJIbqPOuqJAbVTEypvOQESHgGJShovOynJ5yVSc1n3IhMaEmo3O0nJ9hYvOGo2kfqTHtp2ywnPObMKWuqKAmqTIfoTIhYPOxLKAmVTS1L2ttMTyyp2ImVR1iMTIfoPOhnJAbqPOzqJ5eqTyiozyypaDfVUsQiUWxMJ4tMTyyVTEyoJ9epzS0nKAwnTIhVSA0paIeqUIlMJ4tVaMiovO1oaEyovO2MKWyozEyovVhVRIlVTuiMzMyVTyhp3GQcT5xnJpfVTEup3ZtMTSmVSOupaEynF0tq2yyVTS1L2ttMTSmVSMypzIcoaAfMJWyovOhLJAbVTIcozIlVSEuoUAinTkyVUqcMJEypvOynJ5yovOOqJMmL2u3qJ5aVTIlMzSbpzIhYt==
F2kynJ4tLJWypvOzMJyhVUAcozDtMTyyVSADEP1GqUW1n3E1pzIhVTyhVSA0MJyhMT9lMvjtLzIlnJAbqTI0VR9fLJLtF8B2paEcozpfVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MKVtqJ5xVUAynKDtFTIlLaA0VQVjZGttIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplOCpaEmqzIlMJyhpl4tJaqupvO6j6EboTHtMKVtoaIlVQR4VR1cqTqfnJIxMKVfVUMiovOxMJ5yovOuoTkypzEcozqmVTq1qPOxnJHtFZBxoTM0MFOmMJulVTSeqTy2VUAynF4tEzkuL2uyVRucMKWupzAbnJIhYPOlMJqyoT3QcZBsnJqyVTqyoJIcoaAuoJHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPOynJ4tH3EynJ5xo3WzMKVtEzk5MKVtMfB2pzEypaEyovOxMJ4tJaImLJ1gMJ5bLJk0YvOUMKWuMTHtLKIzVTgioJ11ozSfMKVtEJWyozHtnZBxozqyVTEypvOSpzMioTptqz9gVTq1qTIhVRgioaEun3DtraHtMTIhVR1yoaAwnTIhVTSvYvOGMJy0VTEyoFOJo3WdLJulVUMypacynJAbozI0MFOxnJHtH1ORVTyhVSA0MJyhMT9lMvOxpzIcVRIcoaElnKE0MF4tETIlVRSfqTIlp2E1pzAbp2Abozy0qPOzLJkfMFO2MKWaoTIcL2umq2Icp2HtnaIhMlOuqKZhVREypvOJo3WmnKE6MJ5xMFOcp3Dtj7kvMKW6MKIaqPjtMTSmplOyplOuqJAbVTEcMKAgLJjtM2IfnJ5aMJ4tq2ylMPjtp2yyLzIhVRguozEcMTS0MJ4tMfB8pvOxnJHtG3W0p2WynKWuqUA3LJufVUc1VUA0MJkfMJ4h
DzI3qKAmqPOeMJyhMFOeoTSmp2ymL2uyVSOupaEynFOmnJ5xVTEcMFOTpzIcMJ4tI8BxnTkypv4tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtDJ5xpzIuplOJnJIlqTIfnTS1p2IhVTqynZB2paDtMTIgVSMipaA0LJ5xVTyhVSqyqUcfLKVtLJ4hVRS1L2ttMKVtLzIlnJAbqTI0VUMiovOBLJAbq3IwnUAmo3WaMJ4hVPWKnKVtp3QQiUWyovjtMTSmplOxLKZtFJ50MKWyp3AyVTShVRgioJ11ozSfpT9fnKEcnlOuLz5coJ10YvVtH3EuqUExMKAmMJ4tMJ5aLJqcMKW0MJ4tp2ywnPOxnJHtGJIhp2AbMJ4tqzIlp3GQcUWeqPOzj7klVTIcoacyoT5yVSOlo2cyn3EyYvORLKZtq2IlMTHtLKIwnPOuozuuozDtMTIlVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyovOxMKI0oTywnP4tETyyVRMKVTymqPOcovOmnJIvMJ4tG3W0p2WynKYQcUEyovO2MKW0pzI0MJ4fVSA0LJE0qTIcoTqlqKOjMJ4tM2yvqPOyplOeMJyhMF4tETyyVSMipzWypzIcqUIhM2IhVToQiUVtMTyyVRkcp3EyozS1MaA0MJkfqJ5aMJ4toTS1MzIhYPOmolOJnJIlqTIfnTS1p2IhYt==
GTIcL2u0VUYQiTAeoZBxqJMcM2HtGJy0M2kcMJEypacunTkyovOjoTSaMJ4tLKIwnPOxnJHtExEDVSqyqUcfLKVfVUMypaYQcUDtMTIlMJ4tIz9lp2y0rzIhMTIlVSqioTMaLJ5aVREyqUEyYvOOn3E1MJkfVUAcozDtMKZtqJ0tMTyyVQLjVRkcLzIlLJkyYvOnq2SlVTwQcUE0MJ4traIfMKE6qPOynJ5cM2HtnfB8ozqypzHtqJ5xVTSeqTy2MFOAnKEaoTyyMTIlVTqyq29hozIhVUqypzEyovOej7MhozIhYPOxMJ5ho2AbVTqyLzHtMKZtMJyhMFOHMJ5xMJ56VUc1pvQQaTWypzSfqTIlqJ5aYvOUMKWuMTHtMTyyVT1cqUEfMKWyVRqyozIlLKEco24tMJ5aLJqcMKWyVUAcL2ttn2S1oFOho2AbVUOioTy0nKAwnPjtp3EyoTk0VREyqUEyVTMyp3DhVRkuozqzpzymqTyaVUAynTHtMKVtMTSlnJ4tMJyhMFOUMJMunUVtMfB8pvOxnJHtDzSmnKAxMJ1in3WuqTyyYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttp2IcMJ4tMTyyVSOupaEynJIhVTEcMFO2MKWzLKAmqJ5ap3WyL2u0oTywnPO2o3WaMKAynTIhMFODoTS0qTMipz0fVUMiovOxMKVtLKImVTEcMFOKnJkfMJ5mLzyfMUIhMlOcovOxnJHtHTSloTSgMJ50MFOaMJWlLJAbqPO3MKWxMF4=