Die "Räuber" kommen nach Dutenhofen

WETZLAR-DUTENHOFEN - Mit ihrem Partyhit "Denn wenn et Trömmelche jeiht" haben sich die "Räuber" weit über Köln hinaus einen Namen gemacht, nun werden sie in Dutenhofen zu hören sein. Dort steht die achte "Kölsche Nacht" am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr im rot-weiß geschmückten Festzelt am Dutenhofener See auf dem Programm.

Die Gäste erwartet dann ein Abend, an dem sie mit Stimmung und viel Musik auf die fünfte, närrische Jahreszeit eingestimmt werden.

Seit 30 Jahren Garant für Partystimmung

Für den Höhepunkt des Abends soll die Band "Räuber" sorgen. Sie ist seit drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Kölner Musikwelt. Rechtzeitig zur Jubiläumstour ist die Band wieder fünf Mann stark: mit Frontmann Sven West, Keyboarder Kurt Feller, Andreas Dorn alias "der Schrader" an der Power-Gitarre, Thommy Pieper am Schlagzeug und Martin Zänder am Bass.

Als die neue starke Rhythmusfraktion gehen sie unter dem Motto "Räuber 3.0 - 30 Jahre und kein bisschen leise" mit vielen Hits in die Jubiläumstour.

Mit dabei sind auch die "Hofnarren", die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das kölsche und das Partyschlagerherz auch außerhalb der Domstadt schlagen zu lassen. Durch das Programm führt Entertainer Dirk Daniels.

Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis ab 22,80 Euro (Infos: www.see-wiesen.de). Mit etwas Glück können Sie diese aber auch gewinnen. Zusammen mit dem Veranstalter verlost diese Zeitung fünf mal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, beantwortet die Frage: "Die wievielte Kölsche Nacht wird in diesem Jahr am Dutenhofener See gefeiert?" Wer die Antwort kennt, schickt eine E-Mail mit der Lösung und dem Stichwort "Kölsche Nacht" sowie seiner Adresse und Telefonnummer an folgende Adresse: lokalredaktion-wnz@vrm.de.

Einsendeschluss für die Kartenverlosung ist der 11. November um 12 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt.