Die Schatten der Kindheit sind lang

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Gerade in den vergangenen Wochen stand im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Corona-Pandemie immer wieder die Frage nach dem Kindeswohl bei Quarantäne und Online-Beschulung im Mittelpunkt. Um das kindliche Seelenheil geht es auch in zwei Filmen, die bei ihren Festivalpremieren und Kinoeinsätzen gefeiert wurden und nun auf DVD fürs Heimkino vorliegen.

Der zurzeit erfolgreichste deutsche Film mit allein acht Deutschen Filmpreisen ist Nora Fingscheidts Sozialdrama „Systemsprenger“ (Euro Video), in dem Helena Zengel die neunjährige Bernadette spielt, die ihren Namen ebenso hasst, wie immer wieder in neue Pflegefamilien gesteckt zu werden, die sie jedes Mal vergrault. Benni will bei ihrer Mutter Bianca leben, die Angst vor ihrer Tochter und diese deswegen abgegeben hat. Anti-Aggressionstrainer Micha (Albrecht Schuch) fährt mit der neunjährigen Systemsprengerin für drei Wochen in die freie Natur, um sie intensiv pädagogisch zu betreuen, was nicht problemlos verläuft.

Neben den üblichen Gesprächen mit Mitgliedern des Filmteams enthält die DVD im Bonusmaterial ausführliche Erörterungen mit dem Intensivpädagogen Menno Baumann.

Um einen historisch verbürgten Missbrauchsfall geht es in Francois Ozons anrührender Sozialstudie „Gelobt sei Gott“ (Pandora Film).

Eigentlich hat Alexandre (Melvil Poupaud), der mit Frau und Kindern in Lyon lebt, mit den tragischen Ereignissen aus seiner Kindheit längst abgeschlossen, bis er eines Tages erfährt, dass eben jener Priester, der ihn zu seiner Pfadfinderzeit missbraucht hat, immer noch mit Kindern arbeitet. Weil so billigend in Kauf genommen wird, dass er sich weiterhin an seinen Schützlingen vergehen kann, beschließt Alexandre, sein Schweigen zu brechen und sich für die Sicherheit der Kinder einzusetzen. Er schließt sich mit weiteren Missbrauchsopfern zusammen, die das Treiben des Priesters ebenfalls nicht weiter hinnehmen wollen.