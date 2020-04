Die Silhöfertorstraße war früher das Nadelöhr zur Altstadt

Jetzt teilen:

WetzlarDie Silhöfertorstraße als Verbindung zwischen Leitzplatz und Schillerplatz war das Motiv der 827. Folge unseres historischen Bilderrätsels. Bis auf eine (Langgasse) waren alle Einsendungen richtig, was die hohe Ortskenntnis unserer Rätselfreunde erneut unter Beweis stellt. Die enge Straße mit den relativ hohen Häusern ist auch heute noch ein Nadelöhr am Eingang zur Altstadt. Hier einige interessante Ausschnitte der Zuschriften.

Heinz-Ulrich Rasch schreibt: "Bei dem gezeigten Foto handelt es sich um die Silhöfertorstraße. Die Apotheke auf der linken Seite in der Bildmitte war die ehemalige Schillerapotheke der Familie Goldmann. In den Räumen darüber befand sich Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre eine Zahnarztpraxis. Die musste ich in dieser Zeit öfters aufsuchen. Die im Hintergrund in der Mitte zu sehenden Häuser befinden sich am Schillerplatz. Im Eckhaus ist jetzt eine Schuhreparatur-Werkstatt.

Teilweise zu erkennen ist das Jerusalemhaus. Gegenüber diesen Gebäuden befindet sich die Untere Stadtkirche. Das Bild wurde aus Richtung Leitz-Platz gemacht. Am Bildrand ganz links in dem Gebäude befand sich früher einmal ein kleines Lebensmittelgeschäft. Im ersten Haus auf der rechten Seite am Wetzbach - auf dem Bild nicht zu sehen - befand sich der Friseursalon Staab. Dort habe ich mir früher regelmäßig meine Haare schneiden lassen."

Fotos Die Silhöfertorstraße hat ihr Erscheinungsbild im Laufe der Jahre gewandelt. Auf der rechten Seite haben Neubauten die alte Bausubstanz völlig ersetzt. Fotos: Friedhelm Müller/Hans-Georg Waldschmidt 2

Erich Bittrich nennt stadtgeschichtliche Details: "Nachdem ich beim letzten Rätsel total daneben lag, bin ich mir diesmal sicher, dass es sich um die Silhöfertorstraße handelt, die einst den Schillerplatz mit dem ehemaligen Silhöfer Tor verband. Noch heute wird der Eingang zur Altstadt von dem aus dem frühen 18. Jahrhundert stammenden Zollhäuschen geprägt und erinnert an das bereits abgerissene Tor.

Die enge Bebauung auf der rechten Straßenseite wurde durch Neubauten ersetzt. Lediglich das Haus Silhöfertorstraße 1 blieb auf dieser Straßenseite erhalten. Das als Wohn- und Geschäftshaus genutzte Gebäude wird noch immer von einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Tür unter Verschluss gehalten.

Die Feuerwehr ließ die Mülleimer scheppern

Die aus dem 18. bis 20. Jahrhundert stammende Bebauung auf der linken Straßenseite blieb bis heute erhalten. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Gebäude links neben der Rundbogenfassade. Es trägt die Hausnummer 10 und stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Das im ausgehenden 19. Jahrhundert umgebaute Ladenlokal mit seinen gusseisernen, kannelierten Pfeilern verleiht dem denkmalgeschützten Gebäude das gewisse Etwas.

Das Haus mit den Rundbogenfenstern, in dem früher die Schiller-Apotheke beheimatet war, gehörte der Familie Wick. Rechts daneben befand sich früher die Wirtschaft und Metzgerei von Jacob Waldschmidt. Später war hier die Gaststätte 'Zum Brunnen' untergebracht. Über die rege Betriebsamkeit, die dieses Foto ausstrahlt, wacht der Säuturm, dessen Silhouette am Horizont gerade noch ersichtlich ist."

Klaus Neumann zählt auf: "Auf der linken Seite, nach dem Zollhäuschen und dem Gässchen 'Hinter der Stadtmauer' hatte der Milch-Hofmann sein Geschäft. Er führte den Laden mit vielen Töchtern und seiner Frau. Es folgte die Kneipe 'Hansa Quick' und die Schiller-Apotheke, der Metzger Beissner und am linken Ende der 'Brunnen' - eine Quelle für viele Leitzianer, um in der Mittagspause mal eben aufzutanken. In der Straße hatten Fußgänger bei Autoverkehr schlechte Karten, weil der Bürgersteig sehr schmal war. Im Hintergrund sieht man auf dem Schillerplatz das Eckhaus zur Kornblumengasse, in dem der Winckler'sche Verlag (Zuckergasse 8) die erste Wetzlarer Zeitung druckte. Später, nach dem Krieg, war die Optik-Firma Erdmann dort zu Hause. Hinten im Haus wurde Optik bearbeitet und vorne wurden Fahrräder verkauft. Heute werden links Erdmöbel angeboten und rechts repariert der gute Herr Schatz die kaputten Schuhe der Wetzlarer."

Am Schillerplatz wurde

einst die Zeitung gedruckt

Martin Marx erinnert sich: " "Als Kind der Altstadt holte ich mir gerne Pommes frites in dem berühmt-berüchtigten 'Hansa-Quick'. Im Haus der Apotheke mit dem Kreuz residierte auch der Zahnarzt Denk. Zu ihm musste ich als Kind früher gehen. Zusammen mit seiner Frau betrieb er die Zahnarztpraxis. Für mich waren das immer wieder schmerzvolle, grauenhafte Besuche.

Die Wache I der Feuerwehr Wetzlar hatte ihre Einsatzfahrzeuge in der heutigen Musikschule am Schillerplatz stehen. Drei große Holztore mussten manuell geöffnet werden, damit die Feuerwehrfahrzeuge ausrücken konnten. Es herrschte dort drangvolle Enge. Die Seitenspiegel der Großfahrzeuge mussten beim Ein- und Ausfahren immer angeklappt sein. Ansonsten hätten sie nicht hineingepasst.

Die Silhöfertorstraße wurde beim Ausrücken der Einsatzfahrzeuge mit Sirenengeheul gerne als Ausfahrtstraße (entgegen der Fahrtrichtung, die Silhöfertorstraße ist ja noch heute eine Einbahnstraße) genutzt. Wenn die Mülleimer (die früher noch aus Eisen bzw. schwerem Blech waren) zum Entleeren vor den Häusern standen und in die Straße ragten, wurden sie nicht selten von den ausrückenden Feuerwehrfahrzeugen umgefahren."

Die Buchgewinner sind heute Willi Briel aus Bischoffen, Margrit Schultz aus Wetzlar und Siegfried Gehrheim aus Ehringshausen. Die 828. Folge des Bilderrätsels erscheint am morgigen Samstag, 25. April.