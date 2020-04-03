Freitag, 03.04.2020 - 19:30 1 min Die Stadt der attraktiven Grünanlagen Von Hans-Georg Waldschmidt Dieses Bild zeigt eine sehr gepflegte Anlage mit einem markanten Gebäude in der Mitte. Foto: Sammlung Günter Czybik Jetzt teilen: Jetzt teilen: CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRyhVSqyqUcfLKVtM2yvqPOyplO6LJufpzIcL2uyVUAynUVtLJ5mpUWyL2uyozEyVRqlj7khLJ5fLJqyovjtMTyyVUc1oFOJMKW3MJyfMJ4fVRIlnT9fMJ4tqJ5xVRMfLJ5cMKWyovOynJ5fLJEyov4tGTIcMTIlVTymqPOxLKZtMTIlrzIcqPOhqKVtp2IbpvOynJ5aMKAwnUYQcT5eqPOgj7MaoTywnPjtMTImnTSfLvO3o2kfMJ4tq2ylVT1cqPO1oaAypzIgVRWcoTEypaYQcUEmMJjtraIgnJ5xMKA0VT9jqTymL2ttMJyhMJ4tEJyhMUW1L2ftqz9hVTEypvOJnJIfMzSfqPO2MKWgnKE0MJkhYvORLJuypvObLJWyovO3nKWxVTEcMKAyplOcoaEypzImp2ShqTHtGJ90nKLtLJkmVRMioTqyVQtlAFO2o24tVvuSpvyeMJ5hMJ4tH2yyVSqyqUcfLKV/VvOuqKAaMKA1L2u0Yt== ETyyVRS1Mz5unT1yVUcynJq0VTIcozHtp2IbpvOaMKOzoTIaqTHtDJ5fLJqyVTygVRuypacyovOxMKVtH3EuMUDtoJy0VTIcozIgVT1upzguoaEyovOUMJYQcUIxMFOcovOxMKVtGJy0qTHhVSAcMFOmqTSgoKDtLKImVTEypvOGLJ1goUIhMlO2o24tE8B8oaEypvOQrayvnJfh FTSvMJ4tH2yyVTIln2ShoaDfVUqiVTEcMFOOqJMhLJugMFOyoaEmqTShMTIhVTymqPO1ozDtq2SmVUAcMFO6MJyaqQ8tETShovOgLJAbMJ4tH2yyVT1cqPOvMJxtMTIlVRmQgaA1ozqmp3IwnTHhVSIhqTIlVTEyovOlnJAbqTyaMJ4tJaImL2ulnJM0MJ4tqzIloT9mMJ4tq2ylVUqcMJEypvOxpzIcVRW1L2ujpzIcp2HhVSAwnUWynJWyovOGnJHtLJ4tMTyyVSqyqUcfLKWypvOBMKIyVScynKE1ozpfVRgyoz53o3W0VRWcoTEypaYQcUEmMJjtBQV1YPOSoUAuYHWlLJ5xp3Elj7MgYIA0pzUQa2HtZGtfVQZ1AGp4VSqyqUcfLKV7VRHgGJScoQbtoT9eLJklMJEun3Eco24gq256DUMloF5xMF4= EJyhp2IhMTImL2ufqKAmVToQiUVtEz9fM2HtBQV1VTymqPOAnKE0q29wnPjtBP4tDKOlnJjh