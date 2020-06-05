Freitag, 05.06.2020 - 19:30 1 min Die Stadt pflegt ihre Traditionen Von Hans-Georg Waldschmidt Die Wetzlarer feiern gern: Ein Festzug wird von einer riesigen Menschenmenge begleitet und bejubelt. Foto: Gerda Sattler Jetzt teilen: Jetzt teilen: CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREup3ZtoJShVTImVTyhVSqyqUcfLKVtLzImqTIhplO2MKWmqTIbqPjtEzImqTHtraHtMzIcMKWhYPOcp3Dtn2IcovOUMJuynJ1hnKZhVRkynJEypvO3nKWxVTImVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUqyM2IhVRAipz9hLFOhnJAbqPO2nJIfMFOxLKMiovOaMJWyowbtG2Abp2IhMzImqPjtI2IcozMyp3DtqJ5xVTEcMFOgMJymqTIhVTShMTIlMJ4tj7MzMzIhqTkcL2uyovOeqJk0qKWyoTkyovOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tp2yhMPOvnKZtLKIzVSqynKEypzImVTSvM2ImLJq0YvOKnKVtq29foTIhVTEyp2uuoTVtoJy0VTEypvN4ZmDhVRMioTqyVUIhp2IlMKZtDzyfMTIlpfBxqUAyoUZtVvuSpvyeMJ5hMJ4tH2yyVSqyqUcfLKV/VvOuovOxnJHtp2Abj7MhMFOHpzSxnKEco24tMTIlVRMyp3EyVTyhVTMlj7kbMKWyovOXLJulMJ4tMKWcoz5ypz4h ETS6qFOxnJIhqPOynJ4tnJ50MKWyp3AuoaEyplOTo3EiYPOxLKZtqJ5mVRqypzEuVSAuqUEfMKVtraIlVSMypzoQiTq1ozptM2ImqTIfoUDtnTS0YvOSplO6MJyaqPOynJ5yovOTMKA0raIaYPOxMKVtqz9hVTIcozIlVUWcMKAcM2IhVR1yoaAwnTIhoJIhM2HtLzIaoTIcqTI0VUIhMPOvMJc1LzIfqPO3nKWxYvOIoaAypzHtEaWuM2IhVTEuraH6VSqiVUIhMPO3LJ5hVTiQgz5hqTHtMTyyp2HtDKIzozSboJHtMJ50p3EuozEyovOmMJyhClOKMJkwnTIlVRMyp3E6qJptq2ylMPObnJIlVTEupzqyp3EyoTk0ClOYj7MhozIhVSAcMFO6qFOxnJImMJ0tEz90olOynJ5yVTgfMJyhMFOUMKAwnTywnUEyVTWynKA0MKIypz4/ I2IhovOGnJHtoJy0oJSwnTIhVUIhMPOynJ5yovO2o24tMUWynFOPqJAbpUWynKAyovOaMKqcoz5yovOgj7MwnUEyovjtMTShovOmL2ulMJyvMJ4tH2yyVTShVTEcMFOKMKE6oTSlMKVtGzI1MFOnMJy0qJ5aYPOYMJ5hq29lqPOPnJkxMKWlj6E0p2IfVQtmAPjtEJkmLF1PpzShMUA0pfB2oF1GqUWuj59yVQR4YPNmAGH3BPOKMKE6oTSlBlOSYH1unJj6VTkin2SfpzIxLJg0nJ9hYKqhrxO2pz0hMTHhVRIcoaAyozEyp2AboUImplOzj7klVTEcMFOFj6E0p2IfMz9fM2HtBQZ0VTymqPOAnKE0q29wnPjtZGNhVRc1ozxh