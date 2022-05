Die Stein-Schule Wetzlar holt Medienpreis

Freiher-vom-Stein-Schüler freuen sich bei der Verleihung des Medienkompetenzpreises "MediaSurfer" über den zweiten Platz in der Kategorie "Altersgruppe bis 18 Jahre". Foto: Freiherr-vom-Stein-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Faire Kleidung statt Discountware - dieses Projekt hat Schülern der Wetzlarer Freiherr-vom-Stein-Schule den zweiten Platz beim Medienkompetenzpreis Hessen eingebracht. Zur Preisverleihung waren die nominierten Gruppen per Zoom-Meeting zugeschaltet. Die Auszeichnung sei mit 1000 Euro dotiert, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Der Wahlunterricht-Kurs Text und Bild hatte einen Beitrag zu ressourcenschonendem Umgang mit Kleidung beim Medienkompetenzpreis "MediaSurfer" eingereicht. In der Laudatio erklärte Heinz Dieter Hirth vom Medienzentrum Kassel: "Nachhaltigkeit, Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen gehen Hand in Hand, Begriffe wie Fast-Fashion, Slow-Fashion und Fair-Fashion sollten nicht mehr unbekannt sein. Mit dem Projekt Faire Kleidung statt Discountware der Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar wird auf diesen so wichtigen Bereich hingewiesen, aufgeklärt und jeder Einzelne wird animiert, sich an dieser Bewegung zu beteiligen."

Laudator lobt professionellen Einsatz von Schnitt und Bild

Der Einsatz von Bild und Schnitt sei höchst professionell und zeuge von einer intensiven Beschäftigung mit medialen Darstellungen im Allgemeinen. Die Informationen seien ansprechend aufbereitet und erinnerten an große TV-Formate. "Wir erkennen, dass hier echte junge Medienprofis des WU-Kurses Text und Bild am Werk waren", gratulierte Dieter Hirth den Wetzlarer Schülern.