Mittwoch, 27.05.2020 - 17:00
4 min
Die Stimme der Erwerbslosen
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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FIANZIERUNG
Zuwendungen für den Bereich der klassischen Sozialarbeit erhält die WALI vor allem vom Landeswohlfahrtsverband und dem Jobcenter. Die Beratungsarbeit wird von den Kirchen unterstützt.
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