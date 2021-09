Die Strategie der Wetzlarer Kitas für den Winter

Träger Wetzlarer Kitas wollen auch im Herbst verstärkt auf Lollitests setzen. Während das Angebot in den katholischen Kitas gut angenommen werde, sich die Testbereitschaft in den evangelischen Einrichtungen in den vergangenen Wochen deutlich erhöht habe, werde in städtischen Kitas sehr unterschiedlich davon Gebrauch gemacht, teilen die Einrichtungen mit. Foto: Monika Skolimowska/dpa