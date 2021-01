Die Top-News aufs Ohr: Alexa, Aktiviere mittelhessen.de!

Sprachassistenten werden im Alltag immer wichtiger: Auch die Nachrichten der VRM Medien gibt es als Angebot für Alexa. (Foto: Sascha Kopp)

MITTELHESSEN - Sprachassistenten mit künstlicher Intelligenz sind, da sind sich die meisten Forscher einig, eine der Kerntechnologien unseres Jahrhunderts. Besonders beliebt ist der Sprachassistent Alexa – entwickelt und vertrieben vom US-amerikanischen Handelsriesen Amazon. Mittlerweile ist Alexa auf diversen Geräten verfügbar und die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Eine von vielen Nutzern geliebte Funktion ist dabei, sich von Alexa Nachrichten vorspielen zu lassen. Deshalb ist auch mittelhessen.de mit einem sogenannten Skill und Nachrichten aus ganz Mittelhessen auf dieser Plattform vertreten.

Was kann der Skill?

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Skill von Ihnen abgefragt wird, liest die Alexa-Stimme die fünf wichtigsten Nachrichten in aller Kürze vor. Wollen Sie mehr wissen, finden Sie in Ihrer Alexa-App auf dem Smartphone unter dem Punkt “Aktivität” einen Link zu jeder Nachricht.

Was kostet der Skill?

Der Skill selbst ist komplett kostenlos und auch werbefrei. Führt ein weiterführender Link zu einem Artikel aus unserem Plus-Angebot, benötigen Sie ein Abo , um diesen lesen zu können.

Wie aktiviere ich den Skill?

Öffnen Sie die „Amazon Alexa“-App auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie „Skills“ und suchen Sie nach „mittelhessen.de“. Wählen Sie den Skill aus und klicken Sie auf „Skill aktivieren“. Sie können aber auch einfach direkt sagen: „Alexa! Aktiviere mittelhessen.de.“ Um die tägliche Zusammenfassung individuell anzupassen, gehen Sie auf Einstellungen und dann auf „Tägliche Zusammenfassung“. Dort finden Sie alle aktivierten Skills – alternativ können Sie hier auch weitere hinzufügen (über „Mehr aus der täglichen Zusammenfassung“). Oben rechts gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der News zu verändern.