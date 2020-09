Die Turnhalle am Goldfischteich

Die frühere Turnhalle des TV Wetzlar nach dem Bombenangriff im Jahr 1945. Foto: Sammlung Klaus Neumann

WetzlarAn herausgehobener Stelle in der Oberstadt, zwischen der heutigen Konrad-Adenauer-Promenade und dem Goldfischteich, befand sich über viele Jahrzehnte eine "Anstalt für körperliche Ertüchtigung" - eine Turnhalle. Das war die Lösung der 847. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?".

Heute ist dort eine "Wohnanlage des gehobenen Bedarfs" angesiedelt; die alte Turnhalle und ihre Nachfolgerin gehören längst der Vergangenheit an. Die Aufgabe war nicht leicht, denn das Foto stammte aus dem Jahr 1945 und war nach einem schlimmen Bombenangriff auf die Domstadt entstanden. Hier einige Ausschnitte der Leserzuschriften.

Michael Nedbalek: "Das Bild zeigt die Turnhalle vom Turnverein Wetzlar in der Frankfurter Straße. Wenn man den Weg, der hinter der ersten Hecke rechts ist, rein geht, kommt man direkt zum Goldfischteich. Der Fotograf stand in der Brühlsbachstraße. Die knifflige Kreuzung wird ja immer wieder gerne von Fahrschulen benutzt, um die Fahrschüler zu testen."

Helmut Bartak: "Ich vermute, dass es die Goldfischteichkreuzung ist. An der Stelle, an der das Haus auf dem Foto zu sehen ist, ist später die TV-Halle gebaut worden, die aber auch schon wieder abgerissen wurde. An der Stelle steht nun ein Wohnblock. Rechts ist der Eingang zum Goldfischteich durch die Hecke. Links müsste die Stadthalle stehen, die aber auf dem Foto nicht zu sehen ist."

Franz Rauner: "Das Bild zeigt die Ruine der ersten Turnhalle des TV Wetzlar 1847, errichtet im Jahre 1900 am Goldfischteich. Die nicht unpolitischen Turner mussten lange warten, bis sie ihre Turnhalle bauen konnten. Bekannt ist eine colorierte Ansichtskarte der Turnhalle anlässlich des Gauturnfestes 1903. Als wir ab 1946 als Erstklässler am Goldfischteich vorbei zur Kestnerschule hinauf tippelten, sah man noch das Trümmergrundstück. Nachdem bereits am 21. November 1944 die Stadt von einem schweren Bombenangriff getroffen wurde, kam am 8. März 1945 der schlimmste Tag ab 14 Uhr bis Mitternacht bei sogenannten amerikanischen Teppichabwürfen. Neben dieser Turnhalle wurden auch der Dom und der Wetzlarer Bahnhof stark beschädigt. Schon Anfang der 50er Jahre baute auf diesem Grundstück der TV Wetzlar seine neue Sporthalle. Sportfreunde können sich noch an die Spiele der damals erfolgreichen Wetzlarer Basketballer erinnern. Jahrzehnte später baute der TV eine neue Halle im Spilburg-Gelände und am Rätselort entstand ein Haus mit sogenannter gehobener Wohnbebauung."

Horst Koppel: "Die Turnhalle am Goldfischteich war ein imposantes Gebäude und wurde in den 30er und 40er Jahren sowohl vom TV als auch von Schulklassen benutzt. Für damalige Verhältnisse war die Halle sehr gut ausgestattet und ich erinnere mich besonders an viele vergebliche Kletterversuche sowohl an Seil als auch an der Sprossenwand. Die an gleicher Stelle errichtete neue Halle wurde später verkauft und durch den Neubau von Wohnhäusern ersetzt."

Inzwischen hat der Bereich sein Erscheinungsbild stark verändert. Geblieben sind nur noch der Goldfischteich in seiner nahezu ursprünglichen Form und die ihn umgebenden Hecken, die auch auf dem alten Foto schon zu sehen sind. Links vom Goldfischteich befindet sich heute die Wetzlarer Stadthalle mit angrenzender Tiefgarage. Die benachbarte Brühlsbachstraße ist dagegen baulich fast so geblieben, wie wir sie seit vielen Jahrzehnten kennen.

Die Gewinner des Bilderrätsels diese Woche sind Michael Nedbalek und Jürgen Reiter, beide aus Wetzlar.

Die nächste Folge des Bilderrätsels mit der Nummer 848 erscheint am Samstag, 26. September.