Die Vhs Wetzlar möchte digitaler werden

WETZLAR - Wieso ist "Pulp Fiction" ein Klassiker der Filmgeschichte? Und wie passen Fasten und Feiern zusammen? Antworten auf diese und weitere Fragen lassen sich auch im kommenden Semester an der Volkshochschule (VHS) Wetzlar finden. Doch wie geht die VHS mit der Pandemie um?

"Wir werden digitaler, vernachlässigen aber auch nicht unsere klassischen Kurse, die nur in Präsenzform stattfinden können", erklärt Jörg Kratkey, Stadtrat und Dezernent für die VHS. Am 1. Februar starte das Frühjahrssemester der VHS ausschließlich online. Die Leitung hoffe, ab dem 1. März - sofern es die Pandemie zulässt - den Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu können, veranschaulicht die stellvertretende VHS-Leiterin Stephanie Plachta.

Die schon ab Februar stattfindenden digitalen Angebote würden über das Konferenzmodul der hauseigenen VHS-Cloud oder das Videokonferenzsystem "Zoom" angeboten, erklärt Nicole Peter, Koordinatorin der Online-Angebote.

NEUER VHS-LEITER "Wir haben ein Besetzungsverfahren durchgeführt und uns für einen Bewerber entschieden", teilt VHS-Dezernent Jörg Kratkey mit. Der neue Leiter der VHS Wetzlar nehme seine Arbeit Mitte Februar auf.

"Was die VHS-Cloud ist und wie dessen Konferenzmodul benutzt wird, erklären wir auch in gebührenfreien Kursen", kündigt Peter an. Für die Teilnahme an Online-Kursen benötige man ein Endgerät mit einer Webcam, einem Mikrofon, einem Lautsprecher beziehungsweise ein Headset und eine Internetverbindung. Spätestens drei Werktage vor Kursbeginn würden die Teilnehmer die Zugangsdaten für ihren Kurs und eine Anleitung zur Teilnahme zugeschickt bekommen.

Trotz der aktuellen Einschränkungen habe die VHS ein "umfangreiches, vielfältiges Programm" auf die Beine gestellt, findet Kratkey. Es wird neue Kurse etwa zu Utopien, zu Eheverträgen oder zur Achtsamkeit geben. Aber auch bereits etablierte Kurse werden nicht fehlen: Darunter sind diverse Sprach-, Office-, Kunst- und Yogakurse, geht aus dem Programmheft hervor, das in der nächsten Woche erscheinen wird. Ergänzend dazu stehen verschiedene Vorträge etwa zu politischen und gesellschaftlichen Themen auf der Agenda.

Die VHS bietet auch Hybridkurse an, die entweder im wöchentlichen Wechsel von Online- und Präsenzunterricht stattfinden oder bei denen man selbst entscheiden kann, wie man ihnen beiwohnt. "Das ist eine schöne Möglichkeit für Teilnehmer, die zu Hause Verpflichtungen haben, weiter an Kursen teilzunehmen", sagt Plachta.

Aber nicht jeder Kurs könne digital stattfinden. "Es ist zum Beispiel nicht möglich, Deutschkurse für Anfänger oder Alphabetisierungskurse online anzubieten", stellt Annika Wolter aus dem Programmbereich Sprachen fest.

Grundsätzlich sei das Online-Angebot aber ein Modell für die Zukunft. So plane die Wetzlarer VHS ihr Online-Angebot für die Zukunft mit Ausstellungen, Vorstellungsvideos von neuen Kursleitern, Vorschauvideos für verschiedene Kurse und aufgezeichneten Unterrichtsstunden auszuweiten. Plachta findet: "Das Digitale ist die Zukunft."

Bei einer Sache unterscheiden sich die digitalen und die analogen Angebote allerdings nicht: Eine Voranmeldung ist bei beiden Pflicht.