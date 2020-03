Jetzt teilen:

Unser Rätselfoto der 824. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" zeigt die Wetzlarer Altstadt ungeschminkt - im Zustand vor der aufwendigen Sanierung dieses Bereichs, den man heute kaum wiedererkennt. Das Foto stammt von Heinz Grimberg und zeigt eine Gasse in der Unterstadt, als schönes Fachwerk noch unter dicken Putzschichten verborgen war. Ein kleiner Tipp: In diesem Bereich befand sich einst Wetzlars erster Discount-Markt. Wenn Sie das Motiv erkannt haben, dann schreiben Sie an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 824, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Zu gewinnen sind drei Buchpreise. Einsendeschluss für Folge 824 ist Mittwoch, 1. April. hgw/Foto: Heinz Grimberg