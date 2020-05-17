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Sonntag, 17.05.2020 - 23:00
3 min

Die Wetzlarer Domorgel feiert ihren 65. Geburtstag

Dr. Ernst Leitz stiftete den beiden Wetzlarer Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Domorgel. Sie ist eine der größten Instrumente ihrer Art in Mittelhessen.

Von Werner Volkmar
Die Wetzlarer Domorgel wird 65 Jahre alt. Mit ihren 3400 Pfeifen gehört sie zu den größten Instrumenten ihrer Art in Mittelhessen. Foto: Werner Volkmar

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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