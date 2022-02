Die Wetzlarer Koalition ist (mit sich) zufrieden

Während sich die anderen Redner viel Zeit für Rück- und Ausblicke ließen, fasste sich Dominic Harapat (Die Partei) in der Haushaltsdebatte in der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag kurz. Wir können seine Haushaltsrede daher an dieser Stelle ungekürzt im Wortlaut veröffentlichen, was bei den anderen Rednern aus Platzgründen nicht möglich ist:

"Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte mir eine sehr lange, schöne und sinnlose Rede für Sie bereitgelegt, um Sie zu langweilen. Aber man muss auch einsehen, wenn man einen Wettbewerb verloren hat. Die mit Abstand absurdeste Rede wurde bereits gehalten und deswegen werde ich zugunsten der Zeit darauf verzichten, etwas zu sagen. Ich bringe sie vielleicht das nächste Mal mit, vielen Dank."