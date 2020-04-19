Sonntag, 19.04.2020 - 10:00
4 min
Die Wetzlarer Pferdeflüsterin
Von Manuela Jung
I0IHJxkOHvNgVRIcovOvo2AenJqyplODMzIlMPjtMJyhVTSaM3Wyp3AcqzIlVRuuoUEypvO1ozDtn2IcozHtDKImp2ywnUDtLKIzVRWyp3AypaIhMlNgVTImVTqcLaDtH2y0qJS0nJ9hMJ4fVTyhVTEyozIhVTIcozMuL2ttozywnUEmVT1ynUVtM2IbqPO1ozDtMTIlVSOzMKWxMJWyp2y0rzIlVTEcMFOTMJufMKVtoaIlVT5iL2ttLzIcVUAynJ5yoFOHnJIlVUA1L2u0YvORo2AbVTymqPOxLKZtnJ1gMKVtH2AbqJkxVTShVTEyoFORnJkyoJ1uClNvE2ShrvOmnJAbMKVtozywnUDvYPOmLJq0VSAiozcuVRuynJ5lnJAbYvOGMJy0VUMcMKVtFzSbpzIhVTucoTM0VUAcMFOAMJ5mL2ttqJ5xVSOzMKWxVTEuLzIcYPO6qFOynJ5yoFOuqKAaMJqfnJAbMJ5yovOJMKWbj6EfqT5cplO6qFOznJ5xMJ4h
ETSvMJxtq2SlVTEuplOhnJHtMTIlVSOfLJ4tMTIlVTuyqKEyVQHjYHeQcTulnJqyowbtVxywnPObLJWyVTEcMFOOqKAvnJkxqJ5aVUc1oFOYo21gqJ5cn2S0nJ9hp2AiLJAbVTIcM2IhqTkcL2ttMfB8pvOgnJAbVUOypaCQgz5fnJAbVTqyoJSwnUDhVREiL2ttMTShovObLJWyVTywnPOmL2uhMJkfVTqyoJIln3DfVUqcMFObnJkzpzIcL2ttoJIcovOKnKAmMJ4tLKIwnPOzj7klVTShMTIlMFOmMJyhVTguoz4vYPOmLJq0VSAiozcuVRuynJ5lnJAbYt==
DzIlMJy0plOuoUZtF2kynJ5enJ5xVTuuqPOmnJHtMTyyVSOioaymVTEypvOBLJAbLzSlovOaMKWcqUEyov4tEKZtMTS1MKW0MFOhnJAbqPOfLJ5aMFjtLzymVUAcL2ttMTyyVRoQiT5znfBxnUWcM2HtqJ0tnJulVTIcM2IhMKZtHT9hrFOej7kgoJIlovOxqKWzqTHhVREcMKAyVRkcMJWyVTymqPQQiTWypvOxnJHtqzyyoTIhVRcunUWyVTqyLzkcMJWyov4tFTI1qTHtp2yhMPOyplOQo25hMJ1upzRgHT9hrKZfVT1cqPOxMJ5yovOmnJHtnzIxMJ4tITSaVUMcMJjtJzIcqPO2MKWvpzyhM3Dh
CTtlCxWynJEyVSAynKEyovOgj7kmp2IhVUqcMJEypvO6qJIcozShMTIlVTMcozEyowjinQV+
EfB8pvOGo25dLFOVMJyhpzywnPOcp3DtMKZtMJyhMFObLKWgo25cp2AbMFOnMJy0VT1cqPOcnUWyovOHnJIlMJ4hVSAcMFOeMJ5hqPOcnUWyVSAjpzSwnTHfVUqynpBsYPO3nJHtp2yyVT1cqPOcnT5yovO1oKc1M2IbMJ4tnTS0YvORMKAbLJkvVUA1L2uyovO2nJIfMFODMzIlMTIvMKAcqUcypvOvMJxtnJulVSWuqQbtVxSgVRShMzShMlO3qKWxMFOcL2ttoJy0VRShMaWuM2IhVZB8LzIlpzShoaDvYPOmLJq0VUAcMF4tH2AboTyyj59fnJAbVTqcLaDtMKZtraqupvO2nJIfMFODMzIlMTI0pzScozIlYPOxo2AbVUAcMFOcp3DtnJ4tMTIlVSWyM2yiovOxnJHtEJyhrzyaMFjtMTyyVUAiq29boPOxMJ4tGJIhp2AbVTSfplOuqJAbVTEuplODMzIlMPOcoFOOqJqyVTuuqQbtVxImVTqcLaDtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOfMKWhMJ4topB8p3AyovjtnJulMJ0tITyypvOUpzIhrzIhVUc1VUAyqUcyov4tIJ5xVTEuoz4tM2yvqPOyplOxnJIdMJ5cM2IhYPOxnJHtp2IfLaA0VTIln2IhozIhVT3QiUAmMJ4fVUqiVTybpzHtMJyaMJ5yovOUpzIhrzIhVUAcozDhVRqyozS1p28tnKA0VTEuplOvMJxtMTIhVSOzMKWxMJ46VR1uozAbMFODMzIlMTHtnTSvMJ4tp28tqzyyoPOALJAbqPjtMTSmplOmnJHtMTIhVR1yoaAwnTIhVTShM3WynJMyovjtLJ5xMKWyVTuuLzIhVTybpzIgVRuuoUEypvOaMJqyofB8LzIlVTmQcT5ap3DtpzImnJqhnJIlqPVfVUqynpBsVRuynJ5lnJAbYt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq3WyYJIcozHgraImLJ1gMJ5upzWynKDgoJy0YJEypv1jMzIlMTIzoP1WLGMFD3NvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzqcMKAmMJ5ypzShrzIcM2IlK21cqUEyoTuyp3AyovV+CP9xnKL+
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
ET9wnPO3nJHtn8B2oz5yovOvMJyxMFOGMJy0MJ4toTIlozIhYPO3nJIxMKVtraIynJ5uozEypvO6qFOznJ5xMJ4/VPWRLJoQiUVtM2yvqPOyplO2MKWmL2ucMJEyozHtGJI0nT9xMJ4vYPOmLJq0VTEcMFOKMKE6oTSlMKWcovjtVzywnPOgqKAmVUAynUVtnJ5xnKMcMUIyoTjtp2IcovO1ozDtoJywnPOuovO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovOZMJulMJ4tLzIxnJIhMJ4fVTEyoz4tLzIcVTEypvOOqKAvnJkxqJ5aVUMiovOHnJIlVUIhMPOAMJ5mL2ttM2yvqPOyplOhnJAbqPOxnJHtMJyhMFOao2kxMJ5yVSWyM2IfYvV=
DzymVUc1VUMcMKVtITSaMFOcovOxMKVtI29wnTHtnKA0VRuynJ5lnJAbVTyhVTybpzIgVR5yLzIhMKW3MKWvVUIhqTIlq2IaplO1ozDtLzImqJAbqPOcnUWyVSAwnZB8oTIlYvOIozDtMTyyVT11p3Ztp2yyVUc1ofBxL2umqPOcovOYo21vnJ5uqTyiovOgnKDtHTMypzDtn2IhozIhoTIlozIhBvNvDzIcMTHtMKW6j6EboTIhVTEuoz4tnJulMFOUMKAwnTywnUEyYvOPMJygVR1yoaAwnTIhVUOup3AcMKW0VTEuplQQiTWypvOxnKMypaAyVRMlLJqyov4tI8BxnUWyozDtqJ5mMKWyplOUMKAjpfBxL2umVTSwnUEyVTywnPOuLzIlVTS1L2ttMTSlLKIzYPO3nJHtp2ywnPOxLKZtITyypvO2MKWbj6EfqQbtJaqcL2g0VTImVUAynJ5yovOPMKAcqUcypvO2nJIfoTIcL2u0VTyhVTEcMFOXLJAeMFjtnKA0VTImVUqiopB2M2kcL2ttqJ5aMJE1oTEcMlO1ozDtopB2L2u0MFOmMJyhMJ4tDzI3MJq1ozqmMUWuozptLKImoTIvMJ4hVSA0MJkfqPOyplOmMJyhMJ4tFUIzVTS1MvOxMJ4tEaKQalOxMKZtGJIhp2AbMJ4fVTymqPOxLKZtMJyhVRucoaqynKZtLKIzVUAynJ5yVRqlMJ56MJ5fo3AcM2gynKDhVt==
FKA0VTEuplOYMJ5hMJ5fMKWhMJ4tMJyhoJSfVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4fVTWyM2yhoaDtMTSmVSElLJyhnJ5aYvOIozDtMTSmVTymqPOaMKWuMTHtMfB8pvOTpzS1MJ4tj7kvMKVtAQNto2M0VTI0q2SmVUoQgzkfnJptLJ5xMKWyplOuoUZtMTSmYPO3LKZtp2yyVT3QgzqfnJAbMKW3MJymMFO2o3VtqzyyoTIhVRcunUWyovOcoFOFMJy0qJ50MKWlnJAbqPOeMJ5hMJ5aMJkypz50VTuuLzIhBvNvETSgLJkmVUqupvOyplOaLJ5aVUIhMPOaj6EvMFjtMTSmplOxnJHtHTMypzEyVT1cqPOUMKW0MFO1ozDtH3OipzIhVTWynTIlpaAwnUDtq3IlMTIhYvORnJHtnT9bMFOYqJ5mqPOcp3DtMKZtLJWypvOxo2AbYPOuqJLtMTSmVUAwnTSlMzHtE2IvnKAmVUc1VUMypaccL2u0MJ4tqJ5xVTygVRIcozgfLJ5aVT1cqPOxMJ0tMJyaMJ5yovODMzIlMPO6qFOmqTIbMJ4vYPOmLJq0VTEcMFN1ZP1Xj6EbpzyaMF4=
CTtlCx5uL2ttMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOmo2kfVTImVUqynKEypzqynTIhCP9bZw4=
ETyyVPWmqUIlMFOZnJ5cMFVtqzIloTSmp2IhVUIhMPOcoJ1ypvQQiTWypzkyM2IhBvNvI2yyVTguoz4tnJAbVTImVT1ynJ5yoFODMzIlMPOuozEypaZtLzIcLaWcozqyovVfVTEupzS1MvOmMKE6qPOVMJyhpzywnP4tFJ0tM2ImLJ10MJ4tGTSbov1RnJkfYHglMJymVTymqPOmnJHtqJ50MKW3MJqmYPO1oFOAMJ5mL2ttqJ5xVSEcMKVtraHtnTIfMzIhYvOIozDtMTSmVTqcoUDtnJ56q2ymL2uyovOhnJAbqPOgMJulVT51pvOzj7klVTEuplOHpzScozyhMlOuqJLtMTIlVRgipUOyoQbtVxyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tnKA0VT1cpvOuqJMaMJMuoTkyovjtq2yyVUIhp2ywnTIlVUMcMJkyVRMlLKIyovOcoFOIoJquozptoJy0VTybpzIgVSOzMKWxMJShnZBxozqypvOmnJ5xYvORLKWuovO3o2kfqTHtnJAbVTI0q2SmVZBxozEypz4vYPOmLJq0VRuynJ5lnJAbYvOWoac3nKAwnTIhVTWcMKEyqPOmnJHtnJ4tF29ipTIlLKEco24toJy0VTIcozIlVRMunUWmL2u1oTHfVTIcozIgVRShnZBxozqypaMypaElnJIvVUIhMPOxMJ0tDHEODl1TLJulp2ywnTIlnTIcqUA6MJ50paIgVUMypaAwnTyyMTIhMFOGMJ1cozSlMFO1ozDtFJ5zo3WgLKEco25mqTSaMFOuowbtVxImVTqynUDtMTSlqJ0fVUqcMFOxnJHtITyypzHtp2ywnTIlVTygVRwQcT5aMKVtqzIloTSxMJ4tq2IlMTIhYPO3MJkwnTIlVRwQcT5aMKVtMTIlVUWcL2u0nJqyVTymqPjtq2yyVTywnPOcnT4tp2ywnTIlVTMunUWyVUIhMPO2o3VtLJkfMJ0fVUqcMFOcL2ttnJuhVUYQiTAeq8BxpaEmVTIcoaOupzgyovOeLJ5hYvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTymqPOyplOcoJ1ypvO3nJIxMKVtraHtp2Abq2Ilq2yyM2IhMTIhVSIhMfBxoTkyovOgnKDtHTMypzEyLJ5bj6EhM2IlovOaMJgioJ1yov4v
DzIlMJy0plOdMKE6qPOcoFOOpUWcoPOmo2kfqTHtMTSmVT7QcTAbp3EyVRShM2Ivo3Dtp3EuqUEznJ5xMJ4fVTEiL2ttoaIhVT11p3ZtH29hnzRtFTIcoaWcL2ttMTSgnKDtMKWmqPOynJ5gLJjtnJ4tMTyyVSc3LJ5ap3OuqKAyYvOGolOfLJ5aMFOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTShMTS1MKW0YPOfnJIaMJ4tLKIwnPOxnJHtF3Ilp2HtLKIzVRIcpl4tET9wnPOxLJ5uL2ttp29foPOyplOxLJ5hVUAwnT5yoTkmqT3QgzqfnJAbVUqynKEypzqynTIhYPOxLJ1cqPOxnJHtHTMypzEynTSfqTIlVUOlo2McqTyypzIhYvORMJ5hVTEcMFOhqKE6MJ4tMTyyVRShM2Ivo3EyVTkuqKDtH29hnzRtFTIcoaWcL2ttLJkfMJyhVTEyp2uuoTVtM2IlozHfVPW3MJyfVUAcMFOxLKZtI2ymp2IhVUIgVTybpzHtnTyhraIaMKqioz5yozIhVRIln2IhoaEhnKAmMFOmnJAbMKWypvOgLJAbqPO1ozDtp2ywnPOxLJE1pzAbVTS1L2ttnJulMFOYj7MlpTIlnTSfqUIhMlO2MKYQcT5xMKW0YvOIozDtMTSmVUqcpzg0VUAcL2ttLJ0tEJ5xMFOuqJAbVUqcMJEypvOjo3AcqTy2VTS1MvOxLKZtHTMypzDtLKImYvV=