Die Wetzlarer Unterwelt ist bestens vernetzt

Im Hochwasserpumpwerk in der Alten Straße fließt das Oberflächenwasser aus dem gesamten Westend im Freigefälle in die Lahn. Sollte der Fluss Hochwasser führen, gehen Schnecken in Betrieb, die das Abwasser heben und es in die Lahn führen. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar. Einstieg in die Unterwelt? Bei der Stadtentwässerung müssen Sie da nicht lange suchen. Hinterm Rathaus gibt es eine Tür, dahinter führen Stufen zwölfeinhalb Meter in die Tiefe. Das Entleerungsbauwerk in der Wetzbachstraße gewährt Zugang zum 360 Meter langen Stauraumkanal unter der City. 1900 Kubikmeter Wasser können dort gespeichert werden.

Wichtig ist das Bauwerk besonders nach großen Regenereignissen, erklärt Holger Kirstein, Chef der Stadtentwässerung. Die gesamte Kanalisation ist für bestimmte Abwassermengen berechnet und ausgelegt. Ein extremer Regen könnte eine hydraulische Überlastung verursachen. In solchen Fällen gehen daher automatisch Regenüberläufe in Betrieb.

Und damit sind wir bereits tief im Boden und noch viel tiefer in der Materie: Kanalisation, das sind nicht nur ein paar Rohre in verschiedenen Größen. Es ist ein komplexes System unterschiedlicher Bauwerke. Eine Übersicht:

Das Prinzip Regenüberlauf ist auf dem Gelände des Klärwerks gut zu sehen: Die rechte Rinne ist der reguläre Abwasserfluss. Steigt die Abwassermenge durch Starkregen an und übersteigt die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals, wird die überzählige Menge abgeschieden. Am tiefsten Punkt des Entleerungsbauwerks in der Wetzbachstraße stehen zwei Pumpen, die das Wasser aus dem Stauraumkanal unter dem Friedrich-Ebert- und dem Leitz-Platz wieder in den Kanal befördern, wenn dieser nach Abklingen des Starkregens wieder genug Kapazität besitzt. Daniel Bender, Leiter Technik der Stadtentwässerung. Peter Neul aus dem Tiefbauamt der Stadt Wetzlar. Hier kommt eigentlich kein Licht hin: Blick in den 360 Meter langen Stauraumkanal unter dem Friedrich-Ebert- und dem Leitz-Platz. 12,50 Meter unter der Straße können rund 1900 Kubikmeter Abwasser gepuffert werden.

Regenüberlauf (RÜ)

Regenüberläufe sorgen dafür, dass nur so viel Wasser durch den Kanal fließt, wie dieser aushält. Alles, was darüber geht, wird abgeschlagen. Die einfachste Form eines Regenüberlaufs kann man auf dem Klärwerk sehen. Ganz am Beginn des Reinigungsprozesses läuft das Abwasser durch eine Rinne. Daneben befindet sich ein Becken. Ist die Rinne bis zum Rand gefüllt, fließt so viel Abwasser hindurch, wie das Klärwerk aufnehmen kann. Alles, was darüber hinausgeht, schwappt über den Rand. Überlauf - das Wort erklärt es ja. "RÜs sind periodisch im gesamten Netz eingebaut", erläutert Kirstein. In der Regel wird das abgeschlagene Abwasser mechanisch gereinigt, also feste Stoffe zurückgehalten, und dann in den Vorfluter, einen Bach oder die Lahn abgegeben. Wie viel Abwasser abgegeben werden darf und wie viel die Kanalisation ableiten muss, ist behördlich festgelegt.

DIE SERIE In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)

Regenüberlaufbecken (RÜB)

Nicht überall werden Wassermengen, die die Kanalisation nicht bewältigt, in die Umwelt abgegeben. An etwa 30 Stellen im Verbandsgebiet sind die Regenüberläufe mit Becken verbunden. Das abgeschlagene Wasser wird dort gespeichert, bis die Kanäle wieder Kapazität haben, und dann dorthin abgegeben. Die Becken liegen meist unter der Erde, auch der Stauraumkanal unter dem Leitz- und Ebertplatz ist so ein großer Abwasserpuffer. In Zahlen: Er ist 360 Meter lang und hat einen Durchmesser von 2,60 Meter. Ein Mensch kann bequem hindurchlaufen.

Regenrückhaltebecken (RHB)

Um Starkregen aufzufangen, bevor sie in die Orte rauschen, gibt es an vielen Stellen in Wetzlar und der Umgebung Regenrückhaltebecken. Sie haben mit der Stadtentwässerung aber erst einmal nichts zu tun, sondern dienen eher dem Anwohnerschutz, erklärt Kanalwerksmeister Rainer Daum. An Hängen und Bächen werden solche Becken üblicherweise gebaut, meist als Erdbecken.

Pumpwerke

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Unterführung am Leitzplatz bei Regen nicht unter Wasser steht? Für diesen und dutzende andere tief liegende Punkte in der Stadt setzt die Stadtentwässerung Pumpwerke ein. Das ist mal eine einzelne Pumpe für zwei oder drei außen liegende Häuser, die tiefer liegen als die Kläranlage. Oder aber ein großes Pumpwerk mit dem jährlichen Stromverbrauch von zehn Vierpersonenhaushalten wie in der Zelterstraße in Niedergirmes. An etwa 30 Standorten in Wetzlar muss das Abwasser hochgepumpt werden, damit es zur Kläranlage fließen kann. Eine Besonderheit ist das Hochwasserpumpwerk in der Alten Straße. Normalerweise fließt das Oberflächenwasser aus dem Westend dort direkt zur Lahn - im Freigefälle, so der Fachbegriff. Bei Hochwasser kann der Wasserspiegel der Lahn aber viel höher liegen als das Niveau der Kanäle. Und dann? Im Hochwasser-Pumpwerk wird dann ein Fluttor zur Lahn geschlossen, damit der Fluss nicht in die Kanäle drückt, erklärt Peter Neul vom Tiefbauamt der Stadt. Zugleich gehen vier große Schnecken in Betrieb, die das Wasser über das Niveau der Lahn heben. Durch Sensorsteuerung arbeitet das Pumpwerk autonom, es läuft also an, sobald es gebraucht wird. Auch am tiefsten Punkt des Stauraumkanals unter dem Friedrich-Ebert- und dem Leitzplatz gibt es ein Pumpwerk. Denn der Stauraumkanal liegt eben sehr tief - er musste bei seinem Bau noch unter der Fußgängerunterführung am Leitzplatz hindurch. Daher müssen zwei Pumpen das zwischengespeicherte Wasser aus dem Becken fördern, wenn der Kanal wieder Kapazität hat. Das Stauvolumen gerade an dieser Stelle ist wichtig, erklärt Peter Neul. Denn am Friedrich-Ebert-Platz treffen sich die Kanäle aus der Nauborner Straße und der Bergstraße. Bei Starkregen ist der Stauraumkanal innerhalb weniger Stunden voll.

Düker

Schöne Sache, so ein Fluss durch die Stadt. Fürs Abwasser aber eine Herausforderung. Denn damit aus den rund 350 Kilometern Rohrleitungen in Wetzlar und Aßlar auch wirklich ein Netz wird, muss es Verbindungen geben, die Lahn und Dill queren. Das geschieht per Düker. Das Prinzip: Auf beiden Seiten des Flusses liegen die Kanäle gleich tief, tauchen unter dem Fluss ab. Das Prinzip der kommunizierenden Röhren sorgt dafür, dass das Abwasser auch ohne Pumpen unter dem Fluss hindurchfließt.

Sensoren

Etwa 30 Bauwerke im Netz sind an ein zentrales Prozessleitsystem angeschlossen. So kann Daniel Bender, technischer Leiter der Stadtentwässerung, vom Leitstand auf dem Klärwerk nicht nur sehen, ob im Pumpwerk in der Zelterstraße in Niedergirmes die Pumpen laufen. Er kann sie auch einschalten. Integraler Bestandteil der Steuerung sind Sensoren. An unzähligen Stellen im Netz wird die Durchflussmenge gemessen, per Ultraschall, über Radarmesssonden oder magnetisch-induktive Systeme. Manche Pumpwerke schicken eine SMS, wenn ein Problem auftritt. Die Wetzlarer Unterwelt - um mal im Bild zu bleiben - ist gut vernetzt.