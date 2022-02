Die Wetzlarer Verkehrswender

In der kommenden Parlamentssitzung am 15. Februar beantragt die Wetzlarer Rathauskoalition aus SPD, Grünen, FW und FDP die Prüfung eines weiteren Parkhauses in Wetzlar. In diesem Fall sollen aber keine Autos, sondern Fahrräder darin abgestellt werden. Wetzlars erstes Fahrradparkhaus soll - wenn der Prüfauftrag beschlossen wird und die technische Machbarkeit ergibt - am Zentralen Omnibusbahnhof entstehen. Dazu soll die bestehende Fahrradhütte auf der Südseite der Bahngleise umgebaut und aufgewertet werden.

Bei der ersten Beratung im Umwelt- und Verkehrsausschuss erhielt der Antrag große Zustimmung quer durch die politischen Lager. Falls das Parlament dieser Beschlussempfehlung folgt, würde die Verwaltung Kosten, Fördermittel und die bauliche Umsetzung eines Fahrradparkhauses prüfen. Beantwortet werden soll auch die Frage, ob Fördermittel, die die Stadt für den Bau der vorhandenen Abstellanlagen am Bahnhof erhalten hat, beim Umbau zum Fahrradparkhaus zurückgezahlt werden müssen.

Grund für den Antrag ist vor allem die Tatsache, dass Fahrräder immer wertvoller werden - vor allem durch den E-Bike-Boom. 2017 lag der Durchschnittspreis verkaufter Räder in Deutschland laut Datenanbieter Statista noch bei 706 Euro, 2020 bei 1279 Euro. Besitzer hochwertiger Räder finden am Bahnhof keine adäquate Abstellmöglichkeit, erklärte Eva Struhalla (SPD). Zwar gibt es geschlossene Fahrradboxen, die müssen aber mindestens monatlich gemietet werden, sind für Tagesbesucher also eher ungeeignet. Das Fahrradparkhaus soll diese Lücke schließen. Es soll sichere, abschließbare Abstellmöglichkeiten für Pendler und Besucher der Stadt bieten. (pre)