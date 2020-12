Die Winterreise der Selma Larsson

Jetzt teilen:

Für Selma scheint das Weihnachtsfest unter keinem guten Stern zu stehen. Ihr Vater eröffnet ihr, dass er das Fest mit seiner neuen Familie in Frankreich feiern will und ihre Mutter, die ja dachte, dass Selma bei ihrem Papa sein wird, hat Dienst im Altersheim. So wird kurzerhand beschlossen, dass das Mädchen zu Tante Maja fahren soll.

Dort angekommen, findet sie jedoch nur einige Ponys und die beiden Hunde vor. Ihre Tante hat derweil die Nachricht hinterlassen, dass sie das ausgebüxte Pony Stine am Birka-Kanal suchen will. Doch als die Tante auch am nächsten Morgen noch nicht da ist, macht sich Selma große Gedanken. Zudem wird noch ein Schneesturm erwartet. Und so spannt Selma Pony Enno vor den Pferdeschlitten und macht sich auf den Weg, um Tante Maja zu suchen. In der Winterwelt Schwedens erlebt Selma so manches Abenteuer, immer wieder muss sie dabei Menschen und Tiere Hilfe leisten. Dabei lernt sie selbst einiges dazu, auch was eine Patchwork-Familie ist. Als jedoch tatsächlich der große Schneesturm hereinbricht, muss Selma ihren ganzen Mut beweisen. Das schöne Buch eignet sich zum Lesen und Vorlesen und ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für alle Kinder ab sechs Jahren.