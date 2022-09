Die WNZ öffnet Türen zu den Geheimnissen des Wetzlarer Doms

Ganz besonderer Lagerraum: Hinter der Orgel haben früher Restauratoren gearbeitet, noch heute liegen und stehen dort Formen und Modelle sowie die Teile alter Bleiglasfenster. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die meisten Wetzlarer dürften schon einmal auf einer der Holzbänke gesessen haben. Und auch die vielen Touristen kennen natürlich den Dom. Die unvollendete Kirche hat aber auch einige unbekannte Ecken. Diese eher geheimen Orte im Dom sind am Freitag, 16. September, ab 16 Uhr Ziel unserer Leseraktion "WNZ öffnet Türen". Beginnend bei den Bauarbeiten am gotischen Turm werden die zehn Teilnehmer in rund 90 Minuten dorthin geführt, wo sonst bestenfalls Küster und Pfarrer unterwegs sind. Wer dabei sein möchte, meldet sich unter dem Stichwort "WNZ öffnet Türen" mit Namen, Alter, der Adresse und Telefonnummer per E-Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 13. September, 12 Uhr. Wer keine E-Mail senden kann, ruft am Montag, 12. September, zwischen 14 und 14.30 Uhr in der Lokalredaktion unter Telefon 06441-959697 an und lässt sich auf die Bewerberliste setzen. Die Teilnehmer werden ausgelost und benachrichtigt. Wegen der beengten Platzverhältnisse im Dom sollten Interessenten gut zu Fuß und drahtig sein - und möglichst keine Höhenangst haben. Die Führung durch den Dom übernehmen Mitstreiter des Spendenprojekts "Domretter".