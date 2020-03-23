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Montag, 23.03.2020 - 16:00
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Die Zerstörung Wetzlars scheitert am Wetter

Er hätte die alte Reichsstadt dem Erdboden gleich gemacht. Doch ein Luftangriff auf Wetzlar mit fast 700 Flugzeugen am 9. Oktober 1944 fällt wegen Wolken aus.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Industrie und Infrastruktur waren Hauptziel der alliierten Bombenangriffe. Hier der Blick auf die Eisenbahnbrücken bei Garbenheim und den dahinter liegenden Wetzlarer Bahnhof. Die Bahnanlagen vor den Toren der Stadt sind im März 1945 total zerstört. Foto: Archiv Karsten Porezag

Industrie und Infrastruktur waren Hauptziel der alliierten Bombenangriffe. Hier der Blick auf die Eisenbahnbrücken bei Garbenheim und den dahinter liegenden Wetzlarer Bahnhof. Die Bahnanlagen vor den Toren der Stadt sind im März 1945 total zerstört. Foto: Archiv Karsten Porezag

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