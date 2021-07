Diebe in der Grundschule Münchholzhausen

Nachdem sie einige Scheiben eingeworfen hatten, sind Unbekannte in die Grundschule Sayn-Wittgenstein in Münchholzhausen eingedrungen. Symbolfoto: Archiv / Asel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN - Wetzlar-Münchholzhausen (red). Nachdem sie einige Scheiben eingeworfen hatten, sind Unbekannte in die Grundschule Sayn-Wittgenstein in Münchholzhausen eingedrungen. Im Zeitraum von Freita, 16. Juli, gegen 17 Uhr, und Montag, 19. Juli, gegen 6.15 Uhr, schleuderten die Täter auf der Rückseite des Gebäudes Steine gegen zwei Fensterscheiben. Im Gebäude schnappten sie sich zwei Alu-Tretroller. Einen der Roller ließen sie in einem Gebüsch zwischen Schulgebäude und Turnhalle zurück. Die Sachschäden summieren sich auf mindestens 700 Euro. Der Wert des Rollers liegt bei rund 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am vergangenen Wochenende an der Schule beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit Personen auf dem Gelände aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Tret-Rollers machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.