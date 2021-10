Diebe in der Tankstelle

Jetzt teilen:

WETZLAR - Auf Beute aus einer Tankstelle am Hörnsheimer Eck in Wetzlar hatten es Diebe in der Nacht zum donnerstag abgesehen. Bei dem Einbruch lösten sie nach Angaben der Polizei den Alarm aus. Ohne Beute nahmen die Unbekannten Reißaus. Die Aufbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.

Zeugen, die die Täter am Donnerstagmorgen, gegen 0.40 Uhr an der Tankstelle beobachtet haben oder denen dort in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0 64 41-91 80 an die Polizei wenden.