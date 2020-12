Diebe klauen Fahrräder im Wert von 100 000 Euro

In einem Geschäft in Wetzlar haben Diebe Fahrräder geklaut. Der Wert der Beute: rund 100 000 Euro. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIEBE MACHEN FETTE FAHRRAD-BEUTE WETZLAR-HERMANNSTEIN (RED)/DURCH EIN AUFGEHEBELTES FENSTER HABEN SICH DIEBE AM VERGANGENEN WOCHENENDE ZUTRITT IN DAS LADENGESCHÄFT IN DER HERMANNSTEINER STRASSE IN HERMANNSTEIN VERSCHAFFT/DIE BISLANG UNBEKANNTEN TÄTER STAH - Wetzlar-Hermannstein (red). Durch ein aufgehebeltes Fenster haben sich Diebe am vergangenen Wochenende Zutritt in das Ladengeschäft in der Hermannsteiner Straße in Hermannstein verschafft. Die bislang unbekannten Täter stahlen laut Polizei eine größere Anzahl hochwertiger Rennräder, Gravelbikes und Triathlon-Räder. Der Schaden beläuft sich auf rund 101 500 Euro. Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannsteiner Straße aufgefallen?

Hinweise zu diesem Einbruch erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.