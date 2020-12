Diese Bedeutung hat das Weihnachtsfest im Islam

Die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten haben diesen "Engel der Kulturen 2007" gemeinsam geschaffen. Die Symbole der drei abrahamischen Religionen, der Halbmond, den Stern und das Kreuz haben sie in variierter Weise zu einander in Beziehung gesetzt, bis die jetzige Form entwickelt war, in der sie sich in ausgewogener Relation auf einer runden Fläche gruppieren. In dieser kann man eine Engelsfigur entdecken. Foto: Atelier Merten und Dietrich