Diese nackten Frauen sind keine Objekte

Die Ausstellung "Neue Synergien" in der Stadtgalerie, Bahnhofstraße 6 in Wetzlar ist bis zum 15. Mai zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 15 Uhr. Am Sonntag, 15. Mai, um 15 Uhr laden die Künstler "Kunstcafé" in den Ausstellungsräumen eine.

Der Eintritt zu der Ausstellung und den Veranstaltungen ist freiBesucher sind aufgefordert, eine FFP2-Maske zu tragen und einen Impfnachweis bereit zu halten.