Diesig mit Aussicht auf Sonne

Es ist einer dieser typischen Morgen im Herbst: Diesige Luft liegt über der Stadt, die Temperaturen sind im Schatten noch eisig und in der Sonne schon angenehm und keiner weiß, wohin sich das Thermometer an diesem Tag wenden wird. Merke: Der Herbst ist eine spannende Zeit, nicht nur bei Wahlen in Amerika. Beim Blick vom Dom über die Stadt fällt an diesem Morgen deren Weitläufigkeit ins Auge. Vom Krankenhaus (oben links) über den Stoppelberg bis hin zum Kalsmunt rechts hinter den Leitz-Hochhäusern fängt sich der Blick an einem Sammelsurium an Gebäuden jedweder Epoche und Nutzung. Manche stehen auf der Sonnenseite, andere im Schatten. Ganz wie im Leben... Foto: Pascal Reeber