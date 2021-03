Digitale Werbetafel: Für Parteien tabu

Mitten im Kommunalwahlkampf 2021 ist ein Streit um die Nutzung der digitalen Anzeigetafeln entbrannt: Wie hier am Friedrich-Ebert-Platz flimmerte in den vergangenen Wochen einzig Wahlwerbung der Freien Wähler über den Bildschirm - das missfiel der FDP gründlich. Foto: Pascal Reeber

Wahlwerbung ist auch in diesem Jahr ein Streitthema in Wetzlar. Parteien - wie in diesem Fall die AfD - werben mit Plakaten nicht nur auf den bereitgestellten Wänden, sondern auch darüber, wie hier am Goldfischteich. Foto: Pascal Reeber