Digitalisierung muss Menschen nutzen

Disponent Jens Schmitt kann in der zentralen Rettungsleitstelle in Wetzlar in einem Notfall - nach Zustimmung - auf das Handy eines Anrufers zugreifen und unter anderem dessen Standort ermitteln sowie auf die Kamera zugreifen. Foto: Malte Glotz

Wetzlar (red). Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) hat den Einsatz des rettungsunterstützenden Systems EmergencyEye in der zentralen Leitstelle der Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Wetzlar gelobt. "Es freut mich, dass hier im Lahn-Dill-Kreis erstmals in Deutschland mit diesem System gearbeitet wird. Wir sehen hier ein sehr gutes Beispiel, wie die Rettungsdienste die Digitalisierung zum Wohle des Menschen nutzen. Diese praktische Anwendung ist ganz im Sinne der Politik der Landesregierung, denn die Digitalisierung soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt", erklärte die Ministerin bei ihrem Besuch am Donnerstag.

Mit EmergencyEye kann aus der Leitstelle heraus auf das Handy eines Passanten oder Beteiligten an einem Unfallort zugegriffen werden, um wertvolle Informationen für die Rettung zu sammeln. Der Anrufer am Notfallort braucht dafür keine spezielle App, nur ein Handy mit Kamera und Internetverbindung. Mit Hilfe der Software können die Einsatzkräfte nicht nur die Handys von Anrufern orten, sie können auch eine Video-Übertragung von deren Kameras starten und sich so selbst ein Bild von der Lage an der Unfallstelle machen.

Nach Freigabe können Helfer auf Informationen zugreifen

In beiden Fällen muss der Handybesitzer jeweils per Klick bestätigen, dass die Rettungskräfte auf das Handy zugreifen dürfen. Sie erhalten dann wichtige Informationen nicht nur zum Betriebssystem, sondern auch zu Browser-Versionsnummer und Akkustand.

Die Entwicklung von EmergencyEye wurde durch das EIT-Health gefördert. Dies ist eine Initiative der EU-Kommission zur Förderung von Innovationen und Technologien in Europa und des Bundeswirtschaftsministeriums.