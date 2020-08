"Digitalpaten" helfen 30 Familien

Wiebke Aßheuer (r., Caritasverband) und Kreshnik Dujaka (Expert Klein Wetzlar) haben eine Kooperation geschlossen, um Familien mit Gutscheinen für Digitalgeräte zu unterstützen. Foto: Caritas

Wetzlar (red). Unter dem Slogan "Digitalpaten" haben Caritas und die katholischen Kirchengemeinden während des Corona-Lockdowns dazu aufgerufen, Kinder und Jugendliche im Homeschooling zu unterstützen. Ziel der Aktion ist, Schüler, die zu Hause mangels digitaler Ausstattung keine Schulaufgaben erledigen können, schnell und unbürokratisch mit dem nötigen Equipment auszustatten.

In Kooperation mit dem Elektrofachmarkt Expert Klein konnten bisher 30 Familien aus Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis unterstützt werden. Sie erhielten Gutscheine für Laptop, Drucker oder Tablet im Wert von bis zu 380 Euro. Kostengünstige Office-Pakete wurden von Expert Klein zusätzlich ausgegeben. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden von Privatpersonen sowie aus Mitteln der Caritasstiftung Wetzlar und des Bistums Limburg.

Einen der Gutscheine hat der 13-jährige Simon erhalten (Name geändert). Er geht in die 7. Klasse einer Wetzlarer Gesamtschule. Seine alleinerziehende Mutter arbeitet als Reinigungskraft. In der Familienkasse fehlt das Geld für einen Laptop. "Simon ist immer gern zur Schule gegangen", erzählt seine Mutter. "Die Situation im Homeschooling war jedoch sehr schwer für ihn. Er hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und Angst, im Unterricht nicht mehr mitzukommen. Dass er jetzt einen Laptop hat, um die Aufgaben zu erledigen und dort auch Lernprogramme und Lernspiele nutzen kann, ist eine enorme Erleichterung für uns", berichtet die Mutter.

Oft fehlt auch ein

ruhiger Platz zum Lernen

"Zahlreiche Anfragen von Familien mit wenig Geld haben uns während des Lockdowns erreicht", erzählt Wiebke Aßheuer vom Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder. "Häufig ging es um Probleme im Homeschooling. In vielen Familien gibt es zwar ein Smartphone, das sich aber durch den kleinen Bildschirm nicht wirklich zum Lernen eignet. Oft müssen sich mehrere Kinder ein Gerät teilen, ein ruhiger Platz oder ein eigenes Zimmer zum Lernen fehlt in diesen Familien meist", berichtet Aßheuer. Viele Familien hätten zudem zusätzliche Kosten stemmen müssen, zum Beispiel für das Ausdrucken von Arbeitsblättern oder den Kauf eines teureren Internetvertrags mit höherem Datenvolumen.

In einer Summerschool und Digitalisierungskursen für Kinder und deren Eltern gibt der Caritasverband Hilfestellung, um eine kontinuierliche Begleitung im Schulalltag sicherzustellen.