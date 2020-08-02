Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Sonntag, 02.08.2020 - 22:55
4 min

Dirk Daniels begeistert Publikum im Wetzlarer Rosengärtchen

Die Palette der Songs, die Dirk Daniels zum Pop-Up-Festival ins Rosengärtchen mitgebracht hatte, hätte bunter kaum sein können.

Von Manuela Jung
Rockige und emotionale Songs brachte Dirk Daniels mit Nils Hofmann und David Domine auf die Bühne. Ob allein oder mit Freunden, ob mit oder ohne Gitarre - die Musik von Dirk Daniels begeisterte die Fans im Rosengärtchen am Freitagabend. Fotos: Julian Gdanietz

Rockige und emotionale Songs brachte Dirk Daniels mit Nils Hofmann und David Domine auf die Bühne. Ob allein oder mit Freunden, ob mit oder ohne Gitarre - die Musik von Dirk Daniels begeisterte die Fans im Rosengärtchen am Freitagabend. Fotos: Julian Gdanietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRSgMKWcn2RfVRy0LJkcMJ4to2EypvQQyaA0MKWlMJywnPjtEJk2nKZtHUWyp2kyrFjtEaWuozftH2yhLKElLFOiMTIlVSIxolOXj7klM2IhplNgVTEcMFODLJkyqUEyVTEypvOGo25apljtMTyyVREcpzftETShnJIfplO6qJ0tHT9jYIIjYHMyp3EcqzSfVTyhplOFo3AyozsQcUW0L2uyovOgnKEaMJWlLJAbqPObLKE0MFjtnZBxqUEyVTW1oaEypvOeLKIgVUAynJ4tn8B2oz5yov4tETS6qFO2nJIfVRu1oJ9lYPOaqKEyVRMlMKIhMTHtqJ5xVTIcovOaqKDtM2IfLKIhqTImVSO1Lzkcn3IgVP0tMzIlqTyaVUqupvOxLKZtF29hrzIlqPjtMTSmVUqyM2IhVT9xMKVtqzyyoTkynJAbqPOmo2qupvOxLJ5eVRAipz9hLFOhqKVtnJ4tMJyhMJ0tM2ShrvOyoTy0j6ElMJ4tF3WynKZtp3EuqUEznJ5xMJ4tn29hoaEyYt==
CTV+CTtmCxqyoJIcoaAuoFOmnJ5aMJ4toJy0VR11p2yeMKWhVTS1plOxMKVtHzIanJ9hCP9vCwjinQZ+
E3I0VQVjZPOPMKA1L2uypvObLKE0MJ4tp2ywnPOynJ4tITywn2I0VToQiUVtMTSmVPWPMKA0VT9zVREcpzftETShnJIfplOuozDtEaWcMJ5xplVtLJ0tEaWynKEuM2SvMJ5xVUAcL2uypz4tn8B2oz5yovjtMTShovO3LKVtMTyyVSAbo3ptLzIlMJy0plOuqKA2MKWeLKIzqP4tETIhVR11p2yeMKVtqJ5xVRIhqTIlqTScozIlVUAwnTyyovOxLKZtLJWypvO3MJ5cMlO6qFOmqZB2pzIhBvNvI2ymp2IhVSAcMFjtp28tnTSvMFOcL2ttMJyhMFOyozqyVSMypzWcozE1ozptraHtHz9vLzyyVSqcoTkcLJ1mYvOKMJ5hVTIlVTShp3EuqUDtoJylVTucMKVtp3EynTIhVUsQiUWxMFjtq8BxpzIhVTS1L2ttozywnUDtoJIbpvOZMKI0MFOxLFVfVUAwnTIlraEyVTEypvOaMJYQiUW0nJqyVRIbpzyhM3Abj6E1p2IlVUIhMPOmqTIfoUEyVTMyp3D6VPWZMKI0MFjtnJAbVTWcovOaLJ56VT9vMJ4tLJ5aMJgioJ1yovRv
ETylnlORLJ5cMJkmVT5unT0tp2IcozHtJaIbj7MlMKVtoJy0VTS1MvOynJ5yVT11p2yeLJkcp2AbMFOFMJymMFOxqKWwnPOmMJyhMFNmZP1dj6EbpzyaMFOYLKWlnJIlMFOcoFOGnT93LaImnJ5yp3ZtqJ5xVUA0pzIcMaEyVTEuLzIcVUMcMJkyVUMypaAwnTyyMTIhMFOAqKAcn3A0nJkyVUIhMPOWoaEypaOlMKEyov4tETSmplOypvOcoac3nKAwnTIhVTyhVT1ynUVtLJkmVQV1VRmQcT5xMKWhVTSfplOSoaEypaEunJ5ypvO6qFOULKA0VUqupvjtnTyhMTIlqTHtnJuhVT5cL2u0VTEupzShYPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtraIlj7kwnlO6qFOmMJyhMJ4tI3IlrzIfovO6qFOeo21gMJ4tqJ5xVUAcL2ttLz9xMJ5mqZBxozEcMlO6qFO6MJyaMJ46VPWXMKE6qPOcovOxMKVtD29lo25un3Wcp2HtnTS0qTHtnJAbVUMcMJjtJzIcqPjtj7kvMKVtoJIcovOZMJWyovOhLJAbraIxMJ5eMJ4vYPOmLJq0MFOypvjtVz1cpvO3qKWxMFOeoTSlYPOxLKAmVTywnPOeMJyhVUWcL2u0nJptM3Wij59ypvOGqTSlVTWcovO1ozDtMT9wnPObLJWyVTywnPOgnJAbVT1uozAboJSfVTqyMaWuM3DfVT9vVT1cpvOxLKZtLzymp2AbMJ4tDzIlj7kboKEbMJy0VTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOmL2uiovO6qFO2nJIfVTymqP4v
Fotos
Rockige und emotionale Songs brachte Dirk Daniels mit Nils Hofmann und David Domine auf die Bühne. Ob allein oder mit Freunden, ob mit oder ohne Gitarre - die Musik von Dirk Daniels begeisterte die Fans im Rosengärtchen am Freitagabend. Fotos: Julian Gdanietz

Rockige und emotionale Songs brachte Dirk Daniels mit Nils Hofmann und David Domine auf die Bühne. Ob allein oder mit Freunden, ob mit oder ohne Gitarre - die Musik von Dirk Daniels begeisterte die Fans im Rosengärtchen am Freitagabend. Fotos: Julian Gdanietz

2
ETShnJIfplOypaeQcTufqTHtqz9hVUAynJ5yovOSnJ5ej6E1MzIhVTWynFOOoTEcYPOvMJxtMTIhMJ4tMKVtGJIhp2AbMJ4tLzIaMJqhMKDtp2IcYPOxnJHtozywnUDtqzIlp3EuozEyovObj6E0qTIhYPO3LKW1oFOypvOmMJyhVSqup3AypvOuqKAaMKWyL2uhMKDtMT9lqPOeLKIzMGbtVxEcMFOZMKI0MFOxMJ5eMJ4fVTywnPOvnJ4tGKIfqTygnJkfnJ9hj6ElYvOAMJyhVRWuozgvMKWuqTIlVUAcMJu0VTEuplOuozEypaZvYPO2MKWmnJAbMKW0MFOypv4=
ETylnlORLJ5cMJkmVTMlMKI0MFOmnJAbYPOcovOmMJyhMKVtFTIcoJS0VR1cqUEyoTuyp3AyovOuqJM0pzI0MJ4traHtMZB8pzMyov4tEKVtMKWgqJ50MKW0MFOmMJyhVSO1Lzkcn3IgYPOmnJAbVT5cL2u0VUMiovOQo3WiozRtLJWmL2ulMJAeMJ4traHtoTSmp2IhVUIhMPOgnKE6qJ1uL2uyovjtp28tq2IcqPOyplOxnJHtIz9lp2AbpzyzqTIhVUc1oTyyj59yowbtVxywnPOvnJ4tMaWinPjtMTSmplOuqJAbVTyhVUAioTAbMJ4tJzIcqTIhVUqcMJEypvOYo256MKW0MFO1ozDtF3IfqUIlVTIlopB2M2kcL2u0VUqypzEyov4tDJkmolOmMJyyovOGnJHtMTSvMJx7VSAcMFOgj7kmp2IhVTcuVT5cL2u0VTqypzSxMFOuqJLtMTIhVRW1L2gyoPOWnUWyplOBLJAbLzSlovOmpUWcozqyovjtLJWypvOGnJHtMZB8pzMyovOaMKWhMFOeoTS0p2AbMJ4to2EypvOgnKDtMTIgVTqlo8BsMJ4tJzIbVUqcpUOyov4v
CTV+CTtmCxS1L2ttLJkmVRWuqJAbpzIxozIlVTymqPORnKWeVREuozyyoUZtLzIfnJIvqQjiLw48Y2tmCt==
ET9wnPOxnJHtM3I0VQVjZPOPMKA1L2uypvOgqKAmqTIhVUc1oFOAnKEgLJAbMJ4tM2SlVT5cL2u0VTS1MzqyMz9lMTIlqPO3MKWxMJ4hVR1cqPORLJ5cMJkmVTIlp3EyoFOGo25aVPWBMKptJJ9lnljtGzI3VSyipzfvVUMiovOTpzShnlOGnJ5uqUWuVUIhMPOxMJ0tMz9fM2IhMTIhVPWSpaA0MF1GLJuhMF1AMJEfMKxvVT1cqPOVnKEmVUMiovOIMT8tFfB8pzqyoaZtnTS0qTHtMTIlVSCQcT5aMKVtp2IcovODqJWfnJg1oFOvMKWynKEmVTqyMzShM2IhYt==
JaIxMJ0tnTS0qTHtp2ywnPORnKWeVREuozyyoUZfVUqcMFOyplOxMKVtGzSgMFOmMJyhMKVtH2uiqlOvMKWynKEmVUMypaYQcUDfVTygoJIlVUqcMJEypvOTpzI1ozEyVUc1pvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOuqJLtMTyyVRYQiTuhMFOaMJuioUDhVREyovOOozMuozptoJSwnUEyVR1urTygnJkcLJ4tHTI0MKVfVTEypvORLJ5cMJkmVTWynJ0tVzqyn2S1MaEyovORpzSwnTIhVvjtMJWyozMuoTkmVUMiovOIMT8tFfB8pzqyoaZfVTSgVRgfLKMcMKVtLzIaoTIcqTI0MFO1ozDtMTIgVSAiozptMTSgnKDtMJyhMFOvMKAiozEypzHtGz90MFO2MKWfnJIbYt==
FJ4tI2I0rzkupvOfj6EhM3A0VTWyn2ShoaDtnKA0VTS1L2ttDJ5hMFOVo3EbYPOxnJHtp2ywnPOuoUZtFTS1pUExLKWmqTIfoTIlnJ4tnJ0tGKImnJAuoPNvGT90qTHvVTIcozIhVR5uoJIhVTqyoJSwnUDtnTS0qTHhVPWKnKVtnTS0qTIhVTIcM2IhqTkcL2ttozywnUDtM2IjoTShqPjtraImLJ1gMJ4tLKIzraI0pzI0MJ4vYPOypaeQcTufqTHtETShnJIfpljtVaIhMPO3nKVtnTS0qTIhVUIhplO2o3WbMKVtoz9wnPOhnJHtLzI3qKAmqPOaMKAynTIhYPOxo2AbVUqcpvOmnJ5xVT11p2yeLJkcp2AbVUMypzW1ozEyov4vVREuplOvMKqcMKAyovOxnJHtLzIcMTIhVT1cqPNvJJ91W3WyVSEbMFOCozHtITuuqPOWVSquoaDvVTS1plOxMJ0tGKImnJAuoPNvE3WyLKAyVvO1ozDtqT9jpUEyovOcnUWyovOaMJ1ynJ5mLJ1yovOOqJM0pzy0qPOho2AbVTIcoz1uoPOgnKDtH2SlLJttDaWcM2u0oJShplO1ozDtFz9mj6xtD2SlpzIlLKZaVPWOoJyao3ZtHTSlLFOGnJIgpUWyVv4=
IJ50MKWvpz9wnTIhVUq1pzEyVREuozyyoUZtF29hrzIlqPO2o24tMTIgVPWQnTIznTSmMJ4tLKImVRMcoaA0MKWfo2tvYPOgnKDtMTIgVREuozyyoUZtqzIloJIcoaEfnJAbVTWynFOynJ5yoFOKMKWvMJElMJttMfB8pvOxLKZtI2I0rzkupzIlVRS1qT9enJ5iVUc1p2SgoJIhM2IupzWynKEyqPObLKE0MF4tETShnJIfplOmL2ufj7kjMaEyVTyhVUAynJ5yVSWioTkyVTSfplOPLKIwnUWyMT5ypvO1ozDtLzImL2uypaEyVTEyovOnqJwQgaWypz4tMJyhMFObqJ1ipaMioTkyVRqyp2ShM3AjLKImMFjtLzI2o3VtMKVtM2IgMJyhp2SgVT1cqPOQo25hrFOFMJAeozSaMJjfVTEypvOQnTIznJ4tMTImVPWPnJ5xnJ5aVvOuoFOSnKAyoz1upzg0VUIhMPOTpz9hqUCQcT5aMKWcovOgMJulMKWypvOPLJ5xpljtLKIzVTEypvOPj7kbozHtp3EuozDhVRoQiUVtMTIhVQHjYHeQcTulnJqyovO3LKVtMTyyplOynJ5yVTWyp29hMTIlMFOSnUWyYPOmL2ufnJKQa2kcL2ttVzgyoz5yovO3nKVtqJ5mVUAynKDtZmNtFzSbpzIhVUIhMPO0pzI0MJ4toaIhVTEuplOypaA0MFOALJjtraImLJ1gMJ4tLKIzYvV=
GzSwnPNvET9hW3DtGTI0VSEbMFOGqJ4tE28tET93ovOCovOAMFVtqz9hVRIfqT9hVRcinT4tqJ5xVRqyo3WaMFOAnJAbLJIfVUIhMPNvIKNtI2uypzHtI2HtDzIfo25aVvO2o24tFz9yVRAiL2gypvOhj6EbMKW0MFOmnJAbVTEypvOOLzIhMPOxMJ0tFZB2nTIjqJ5eqP4tETShnJIfplO1oaEypz5unT0toz9wnPOynJ5yovOGL2ufMJ5eMKVtraHtGTyiozIfVSWcL2ucMFjtLzI2o3VtMKVtMKZtoJy0VUAynJ5yovOTpzI1ozEyovOBnJkmVRuiMz1uoz4tqJ5xVREuqzyxVREioJyhMFOho2AbVTIcoz1uoPOlo2AenJptraIaMJuyovOfnJKQal4tG2VtVyEun2HtFKDtEJSmrFVto2EypvNvFT90MJjtD2SfnJMipz5cLFVtqz9hVTEyovNvEJSaoTImVvOiMTIlVTR3qJAbVTWyp2yhozkcL2uyVRgfj6EhM2Htqz9hVTEypvQQgaA0MKWlMJywnTymL2uyovOPLJ5xVPWGYyDhHl4lVP0tMTSmVSElnJ8tnZBxqUEyVUAynJ4tHUIvoTyeqJ0toJy0VUAynJ5ypvOAqKAcnlOeLKIgVT1ynUVtLzIaMJymqTIlovOej7MhozIhYt==
IzyyoTHtq2IcqTIlMFOGo25aplObLKE0MFORnKWeVREuozyyoUZtnJ4tpTI0qT8fVT5uL2ttBGNtGJyhqKEyovOgqKAmqTHtMKVtLJWypvOfLJ5ap2SgVUc1oFOGL2ufqKAmVTgioJ1yovjtLKIwnPO3MJ5hVTIlVTEyoFODqJWfnJg1oFO2MKWmpUWuL2tfVTIlVUsQiUWxMFO2MKWmqJAbMJ4fVTIcovOvnKAmL2uyovO6qFQQiTWypaccMJuyov4tJaIgVRSvp2AboUImplObo2k0MFOypvOho2AbVTIcoz1uoPOuoTkyVPWTpzyyozEmVvOuqJLtMTyyVRYQiTuhMFO1ozDtp2ShMlOgnKDtnJuhMJ4tM2IgMJyhp2SgVPWBMJSlMKVtoKxtE29xVUEiVUEbMJHvYPOxLKZtoTI0raEyVSA0j7kwnljtMTSmVTEcMFOPo3Wxn2SjMJkfMFO2o3VtMTIgVSIhqTIlM2ShMlOxMKVtVyEcqTShnJZvVUAjnJIfqTHhVSAynJ5yovOnqJwQgaWypz4tqzIlp3OlLJAbVTIlBvNvFJulVUqypzEyqPOhnJAbqPO1oaEypzqynTIhYvOWoFOFo3AyozsQcUW0L2uyovOanJW0VTImVTuyqKEyVTgynJ4tFT9wnUqup3Aypv4v
Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben