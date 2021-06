Distanz in Zeiten der Pandemie

Die Skulptur von Hans Hochheim zum Thema Distanz ist in der Stadtgalerie ab 15. Juni zu sehen. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Die Stadtgalerie im Kulturhaus, in der Wetzlarer Bahnhofstraße 6, öffnet gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen eingeschränkt ab Dienstag, 15. Juni, wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Stadtgalerie kann dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besucht werden.

Zunächst werden Arbeiten von heimischen Künstlerinnen und Künstlern des Wetzlarer Kulturvereins gezeigt, die sich dem Thema "Distanz" widmen. Gerade in Zeiten der weltumspannenden Pandemie kommt dem Verhältnis von Nähe und Distanz eine ganz neue Bedeutung zu. Führen die auferlegte Distanz und das Abstandsgebot nicht zu einer geradezu unmenschlichen Entfremdung? Dieser Frage gehen die Künstler nach und visualisieren in ihren Arbeiten eine mögliche Antwort auf die Frage der Wirkung von unnatürlicher Distanz.

Die Stadtgalerie wird in Abhängigkeit zum Inzidenzwert des Landes Hessen geöffnet. Aufgrund der Verordnung sind aktuell zeitgleich nur sechs Personen in der Stadtgalerie zugelassen, weswegen um Anmeldung per E-Mail an termin.museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 0 64 41-99 41 31 gebeten wird.

Ebenfalls notwendig ist die Angabe von Kontaktdaten, ein Formular wird vor Ort ausgehändigt. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.