DJ "Opix": Per Zufall auf die große Bühne

Oleg Pasitschni ist 28 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seiner Freundin seit November 2021 in HamburgEr ist in Russland geboren und gemeinsam mit seiner Familie im Alter von zwei Jahren nach Wetzlar gezogen. Auf der Theodor-Heuss-Schule hat er im Jahr 2013 sein Abitur abgelegt. An der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen hat er anschließend Bauingenieurwesen studiert.

Seit 2017 ist er als DJ und Produzent tätig. Sein Künstlername "Opix" setzt sich aus seinen Initialen sowie dem Kurzwort "Pix", angelehnt an das englische Wort "Pictures" (zu deutsch: Fotos) - einem ehemaligen Hobby des 28-Jährigen - zusammen. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport. (tkö)